Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42719

2 марта 2020, 13:14



Норильчанин выплеснул обиды на бывшую жену, поколотив её автомобиль.

Женщина обратилась в полицию. Стражи порядка вину дебошира доказали, а суд вынес ему обвинительный приговор. За то, что он повредил кузов «Тойоты», нанеся несколько ударов камнем, мужчине назначили наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов. Из материалов дела следует, что на проступок норильчанина побудила личная неприязнь к бывшей супруге. Материальный ущерб оценён почти в 80 тысяч рублей. Фото из открытых источников

Просмотров:80 Женщина обратилась в полицию. Стражи порядка вину дебошира доказали, а суд вынес ему обвинительный приговор. За то, что он повредил кузов «Тойоты», нанеся несколько ударов камнем, мужчине назначили наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов.Из материалов дела следует, что на проступок норильчанина побудила личная неприязнь к бывшей супруге. Материальный ущерб оценён почти в 80 тысяч рублей.Фото из открытых источников