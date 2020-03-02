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2 марта 2020, 13:26



Зампред региональной Общественной палаты Валерий Васильев встретился с представителями норильской Общественной палаты и Молодёжного парламента.

Фото Марины Шилиной

Просмотров:64 Он рассказал о деятельности общественных советов в Красноярском крае, успехах и трудностях в работе коллегиальных органов. Отметил, что в регионе накоплен значительный опыт взаимодействия представителей общественности по различным направлениям. Например, совместно со стражами порядка общественники активно участвуют в патриотической работе с молодёжью, профилактике алкоголизма и наркомании среди населения, популяризации здорового образа жизни. Одним из важных направлений деятельности советов на территории Красноярья является осуществление общественного контроля, благодаря которому принимаются меры по совершенствованию работы различных социальных учреждений. В ходе встречи заместитель председателя Общественной палаты Красноярского края ответил на вопросы общественников и молодых парламентариев.Фото Марины Шилиной