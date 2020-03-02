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2 марта 2020, 13:27

Чипированные ботинки. С первого дня весны всю продаваемую в стране обувь полагается маркировать.


Наклейки с электронным чипом будут наносить на коробки с товаром ещё на обувной фабрике или при ввозе импортных изделий. При продаже товара марки сканируют и фиксируют в чеке. Это касается и обуви, приобретаемой через интернет и доставляемой покупателю курьером.
Сфотографировав марку на смартфон, можно получить на специальном сайте всю информацию о производителе и убедиться, что товар не контрафактный.

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    Список новостей

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14:09   На госуслуги – бесплатно. С 1 марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении сайтов российских органов власти. 13:32   Ретроавтомобили по ГОСТу. С 1 марта в России появится новый ГОСТ: «Транспортные средства раритетные и классические. ...
13:27   Осторожно: шокер! Со 2 марта работники системы транспортной безопасности могут применять против нарушителей общественного порядка электрошокеры и искровые разрядники. 13:27   Чипированные ботинки. С первого дня весны всю продаваемую в стране обувь полагается маркировать.
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11:00   Едва ли норильчане успели насладиться теплой безветренной погодой, как в городе разыгралась очередная пурга. Пуще прежней. 10:45   «Норильский никель» вышел в финал Кубка России по мини-футболу.

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 28 февраля 2020 
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13:49   Изменены требования к оснащению самолётов техническими средствами для инвалидов. 13:49   МФК «Норильский никель» уступил в первом полуфинальном матче Кубка России.
13:48   Дорожные полицейские проверят транспортные средства на тонировку, а водителей - на трезвость. 13:05   Синоптики обещают Норильску аномально тёплую весну.
12:43   Молодые парламентарии Норильска ведут работу в области профилактики правонарушений в подростковой среде. 12:12   В марте два фронт-офиса общего центра обслуживания «Норникеля» примут первых посетителей.
11:17   Больше 60 городских капитальных построек, в числе которых гаражи, склады и торговые павильоны, признаны самовольными. По закону они должны быть снесены или узаконены. 10:25   Музей Норильска примёт участие в международном проекте «Право на холод - Циркумполярные перспективы».

 27 февраля 2020 
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17:12   Завтра в PolArt-резиденции откроется выставка по итогам авторского проекта «Письма в прошлое» Александры и Павла Ротц. 16:37   С расклейщиками объявлений в неположенных местах борются и с помощью автодозвона.
16:31   Народные дружинники Норильска приглашают добровольцев в свои ряды. 16:30   Началась реконструкция моста на улице Октябрьской в районе остановки «Соцгород».
16:01   Серийный вор предстанет перед судом. 15:17   Патриотический проект «Парта героя» продолжает свою работу в Норильске: эстафету приняла 17-я школа.
14:38   Норильские предприниматели могут воспользоваться услугами Агентства развития бизнеса. 14:11   Норильчане приглашены для участия в чемпионатах Европы и мира по пауэрлифтингу.
12:04   Сегодня исполнилось 110 лет со дня рождения главного архитектора проекта Норильска Витольда Непокойчицкого. 11:53   МФК «Норильский никель» сегодня стартует в полуфинале Кубка России.
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 26 февраля 2020 
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