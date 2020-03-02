Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42721

2 марта 2020, 13:27



Чипированные ботинки. С первого дня весны всю продаваемую в стране обувь полагается маркировать.

Сфотографировав марку на смартфон, можно получить на специальном сайте всю информацию о производителе и убедиться, что товар не контрафактный.

Просмотров:70 Наклейки с электронным чипом будут наносить на коробки с товаром ещё на обувной фабрике или при ввозе импортных изделий. При продаже товара марки сканируют и фиксируют в чеке. Это касается и обуви, приобретаемой через интернет и доставляемой покупателю курьером.Сфотографировав марку на смартфон, можно получить на специальном сайте всю информацию о производителе и убедиться, что товар не контрафактный.