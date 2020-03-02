Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42722

2 марта 2020, 13:27



Осторожно: шокер! Со 2 марта работники системы транспортной безопасности могут применять против нарушителей общественного порядка электрошокеры и искровые разрядники.

Запрещается применять электрошокеры к инвалидам, беременным и малолетним, за исключением случаев, когда они оказывают вооружённое сопротивление или совершают нападение, угрожающее жизни или здоровью других людей.

Просмотров:63 Спецсредства разрешается использовать для самообороны, отражения нападения на вокзалы, аэропорты и другие объекты транспорта и инфраструктуры, а также при задержании преступников, которые собираются скрыться или оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.Запрещается применять электрошокеры к инвалидам, беременным и малолетним, за исключением случаев, когда они оказывают вооружённое сопротивление или совершают нападение, угрожающее жизни или здоровью других людей.