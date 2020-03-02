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2 марта 2020, 13:32



Ретроавтомобили по ГОСТу. С 1 марта в России появится новый ГОСТ: «Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки».

Историческая ценность транспортного средства определяется аккредитованными экспертами, которые проверяют общее техническое состояние, двигатель, узлы, шасси, внешнее состояние и интерьер. Если всё в порядке, присваивается статус «классического автомобиля». Главное условие — двигатель с кузовом должны быть «родными» или отреставрированы до «оригинального состояния». В случае большого количества отклонений от заводского варианта о таком статусе не может быть и речи. Однако владелец может представить машину на повторную экспертизу, устранив все недостатки. В перспективе планируется утвердить для исторических автомобилей отдельные правила техосмотра, регистрации и особые правила дорожного движения. С 31 марта автовладельцев ждёт ещё одно новшество: в перечень документов на машину вводится этикетка, содержащая сведения о выбросах углекислого газа, потреблении топлива и экологическом классе машины. Фото: joyreactor.cc

Просмотров:63 Стандарт предусматривает, что старые и раритетные автомобили для получения паспорта транспортного средства должны проходить специальную экспертизу, сообщает РИА «Новости». Это касается мотоциклов и легковушек старше 30 лет, а также грузовиков старше 50, если сохранены оригинальный двигатель, кузов и рама.Историческая ценность транспортного средства определяется аккредитованными экспертами, которые проверяют общее техническое состояние, двигатель, узлы, шасси, внешнее состояние и интерьер. Если всё в порядке, присваивается статус «классического автомобиля». Главное условие — двигатель с кузовом должны быть «родными» или отреставрированы до «оригинального состояния».В случае большого количества отклонений от заводского варианта о таком статусе не может быть и речи. Однако владелец может представить машину на повторную экспертизу, устранив все недостатки.В перспективе планируется утвердить для исторических автомобилей отдельные правила техосмотра, регистрации и особые правила дорожного движения.С 31 марта автовладельцев ждёт ещё одно новшество: в перечень документов на машину вводится этикетка, содержащая сведения о выбросах углекислого газа, потреблении топлива и экологическом классе машины.Фото: joyreactor.cc