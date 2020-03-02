Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42724

2 марта 2020, 14:09



На госуслуги – бесплатно. С 1 марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении сайтов российских органов власти.

Среди веб-страниц, куда теперь можно зайти даже при нулевом балансе, — портал госуслуг, сайты президента России, правительства России, обеих палат Федерального собрания, всех федеральных органов исполнительной власти и региональных правительств. Доступ к страницам региональных министерств и департаментов через сайт регионального правительства также будет бесплатным. Следующий шаг в реализации проекта «Доступный интернет» — бесплатный доступ к соцсетям и мессенджерам.

Просмотров:52 Это результат проекта «Доступный интернет», предусматривающего обеспечение бесплатного доступа к социально значимым интернет-сервисам, сообщает РИА «Новости».Среди веб-страниц, куда теперь можно зайти даже при нулевом балансе, — портал госуслуг, сайты президента России, правительства России, обеих палат Федерального собрания, всех федеральных органов исполнительной власти и региональных правительств. Доступ к страницам региональных министерств и департаментов через сайт регионального правительства также будет бесплатным.Следующий шаг в реализации проекта «Доступный интернет» — бесплатный доступ к соцсетям и мессенджерам.