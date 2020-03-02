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2 марта 2020, 14:11



Армия нам поможет. Военный аэродром Корзуново «Норникель» планирует восстановить для развития туристического кластера в Печенгском районе Мурманской области.

Общий объём капитальных вложений компании «Норникель» в создание туристического кластера в Печенгском районе Мурманской области на границе с Норвегией превысит 14 млрд рублей, сообщил Дмитрий Пристансков в Мончегорске в субботу. Фото: m.fishki.net

Просмотров:63 По словам статс-секретаря, вице-президента по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Дмитрия Пристанскова, ведутся переговоры с Министерством обороны РФ о восстановлении законсервированного в 1990-х военном аэродроме. Согласно планам компании, площадка войдёт в туркластер, который будет создан до 2030 года с перспективой создания около 500 рабочих мест.Общий объём капитальных вложений компании «Норникель» в создание туристического кластера в Печенгском районе Мурманской области на границе с Норвегией превысит 14 млрд рублей, сообщил Дмитрий Пристансков в Мончегорске в субботу.Фото: m.fishki.net