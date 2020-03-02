Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42726

2 марта 2020, 14:14



Движение автобусов на кайерканской автодороге планируют возобновить с 18 часов.

Штормовое предупреждение, объявленное вчера, сохраняется. Сегодня в Норильске метель, порывы южного ветра достигают 27 м/с, температура воздуха -3…-8 градусов. Фото норильск.24.мвд.рф

Просмотров:117 На данный момент трасса Норильск – Кайеркан – Алыкель закрыта для всех видов транспорта, кроме технологического. Автобусы 31-го и 33-го маршрутов не ездят с самого утра. Работников сменного персонала НМЗ доставляют машинами повышенной проходимости.Штормовое предупреждение, объявленное вчера, сохраняется. Сегодня в Норильске метель, порывы южного ветра достигают 27 м/с, температура воздуха -3…-8 градусов.Фото норильск.24.мвд.рф