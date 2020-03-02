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2 марта 2020, 14:24



Аристократы за белого медведя. Более 2 миллионов рублей было собрано в Международный день белого медведя на благотворительном аукционе в Москве.

По замыслу организаторов, деньги должны стать важным вкладом в работу по предотвращению конфликтов человека и медведя в российских арктических посёлках и сделать более безопасной жизнь и людей, и белых медведей. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:53 Его впервые в нашей стране провел Всемирный фонд дикой природы (WWF) в поддержку полевых проектов по сохранению популяции белого медведя в российской Арктике. Вечер прошёл в историческом особняке Муравьёвых-Апостолов по приглашению потомка знаменитых декабристов Кристофера Муравьева-Апостола, члена Наблюдательного совета WWF России.По замыслу организаторов, деньги должны стать важным вкладом в работу по предотвращению конфликтов человека и медведя в российских арктических посёлках и сделать более безопасной жизнь и людей, и белых медведей.Фото Дениса Кожевникова