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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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14:27 Александр Усс: «Господдержка предпринимательства в Арктике не только ускорит реализацию проектов, но и поможет сделать жизнь северян лучше».
14:24 Аристократы за белого медведя. Более 2 миллионов рублей было собрано в Международный день белого медведя на благотворительном аукционе в Москве.
14:14 Движение автобусов на кайерканской автодороге планируют возобновить с 18 часов.
14:11 Армия нам поможет. Военный аэродром Корзуново «Норникель» планирует восстановить для развития туристического кластера в Печенгском районе Мурманской области.
14:09 На госуслуги – бесплатно. С 1 марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении сайтов российских органов власти.
13:32 Ретроавтомобили по ГОСТу. С 1 марта в России появится новый ГОСТ: «Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки».
13:27 Осторожно: шокер! Со 2 марта работники системы транспортной безопасности могут применять против нарушителей общественного порядка электрошокеры и искровые разрядники.
13:27 Чипированные ботинки. С первого дня весны всю продаваемую в стране обувь полагается маркировать.
13:26 Зампред региональной Общественной палаты Валерий Васильев встретился с представителями норильской Общественной палаты и Молодёжного парламента.
13:14 Норильчанин выплеснул обиды на бывшую жену, поколотив её автомобиль.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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