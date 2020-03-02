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2 марта 2020, 14:27



Александр Усс: «Господдержка предпринимательства в Арктике не только ускорит реализацию проектов, но и поможет сделать жизнь северян лучше».

Губернатор Александр Усс в ходе рабочей поездки в Москву принял участие в совещании по подготовке поправок к пакету законопроектов о государственной поддержке предпринимательства в Арктической зоне РФ. Заседание прошло под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. В мероприятии приняли участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, главы и представители арктических регионов, представители институтов развития Дальнего Востока и Арктики. Об этом сообщается на официальном портале Красноярского края. Открывая совещание, Юрий Трутнев напомнил, что правительство по поручению президента России Владимира Путина 5 февраля внесло в Государственную думу обсуждаемый пакет законопроектов. «Действие преференций будет распространяться на всю территорию Арктической зоны, поддержку сможет получить любой новый проект с инвестициями не менее 10 млн рублей. Структуру поддержки мы разбили на пять групп: шельфовые проекты; проекты по строительству заводов сжиженного природного газа и газохимии; проекты по освоению новых нефтяных месторождений в Восточной Арктике; проекты по добыче твёрдых полезных ископаемых; недобычные проекты, включая малый и средний бизнес. Важной частью системы поддержки является поддержка строительства инфраструктуры. Мы будем поддерживать проекты, строя дороги, линии электропередачи и другую требуемую инфраструктуру. Сегодня мы встретились, чтобы услышать замечания глав субъектов РФ», – сказал Юрий Трутнев. После завершения совещания губернатор Александр Усс отметил, что деятельность, направленная на повышение инвестиционной активности в Арктике, очень важна для Красноярского края. «Таймыр и Эвенкия являются для нас зоной стратегического развития на ближайшую перспективу. Сейчас на этой территории в активной фазе находится реализация комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», в который входят проекты по добыче угля, нефти и целый ряд проектов по добыче цветных металлов. Я уверен, что федеральные преференции, господдержка предпринимательства в Арктике, которые будут утверждены этим законом, не только приблизят реализацию этих проектов, но и помогут сделать лучше жизнь северян Красноярского края. Сегодня на совещании я также поднял вопрос включения в Арктическую зону ряда посёлков Эвенкии. Это предложение было поддержано», - подчеркнул Александр Усс. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:59 Губернатор Александр Усс в ходе рабочей поездки в Москву принял участие в совещании по подготовке поправок к пакету законопроектов о государственной поддержке предпринимательства в Арктической зоне РФ. Заседание прошло под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. В мероприятии приняли участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, главы и представители арктических регионов, представители институтов развития Дальнего Востока и Арктики. Об этом сообщается на официальном портале Красноярского края.Открывая совещание, Юрий Трутнев напомнил, что правительство по поручению президента России Владимира Путина 5 февраля внесло в Государственную думу обсуждаемый пакет законопроектов. «Действие преференций будет распространяться на всю территорию Арктической зоны, поддержку сможет получить любой новый проект с инвестициями не менее 10 млн рублей. Структуру поддержки мы разбили на пять групп: шельфовые проекты; проекты по строительству заводов сжиженного природного газа и газохимии; проекты по освоению новых нефтяных месторождений в Восточной Арктике; проекты по добыче твёрдых полезных ископаемых; недобычные проекты, включая малый и средний бизнес. Важной частью системы поддержки является поддержка строительства инфраструктуры. Мы будем поддерживать проекты, строя дороги, линии электропередачи и другую требуемую инфраструктуру. Сегодня мы встретились, чтобы услышать замечания глав субъектов РФ», – сказал Юрий Трутнев.После завершения совещания губернатор Александр Усс отметил, что деятельность, направленная на повышение инвестиционной активности в Арктике, очень важна для Красноярского края. «Таймыр и Эвенкия являются для нас зоной стратегического развития на ближайшую перспективу. Сейчас на этой территории в активной фазе находится реализация комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», в который входят проекты по добыче угля, нефти и целый ряд проектов по добыче цветных металлов. Я уверен, что федеральные преференции, господдержка предпринимательства в Арктике, которые будут утверждены этим законом, не только приблизят реализацию этих проектов, но и помогут сделать лучше жизнь северян Красноярского края. Сегодня на совещании я также поднял вопрос включения в Арктическую зону ряда посёлков Эвенкии. Это предложение было поддержано», - подчеркнул Александр Усс.Фото Дениса Кожевникова