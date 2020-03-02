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2 марта 2020, 16:14



Сформирована архитектура деловой программы 17-го Красноярского экономического форума «Проекты развития – энергия роста», который пройдёт в столице края 19-21 марта 2020 года.

Деловая программа форума традиционно соответствует общефедеральной повестке и опирается на стратегические инициативы по ускоренному развитию регионов России. В их числе реализация Стратегии пространственного развития страны и соответствующих документов, которые готовит правительство РФ по поручению президента России. В этой связи важной составляющей станет обсуждение стратегии развития Ангаро-Енисейского макрорегиона. Также ключевым программным блоком КЭФ станет реализация комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», который в 2018 году был одобрен президентом страны. Как ранее отметил губернатор края Александр Усс, именно Сибирь, и прежде всего Енисейская Сибирь, станет драйвером экономического роста России на ближайшую перспективу. В основной день КЭФа, 20 марта, состоится пленарное заседание «Проекты развития – энергия роста», после которого пройдет традиционное роуд-шоу проектов Красноярского края, Хакасии и Тувы, входящих в комплексный инвестпроект «Енисейская Сибирь». Также на форуме представят перечень перспективных инвестиционных предложений, подготовленных Корпорацией развития Енисейской Сибири совместно с консалтинговой компанией Strategy Partners Group, которая ведёт разработку инвестиционной стратегии регионов Енисейской Сибири. Участники и эксперты форума обсудят различные отраслевые тематики – развитие металлургии, транспортно-логистического комплекса, внутреннего и въездного туризма, сельского хозяйства, стратегию России на рынке угля и углеводородов, инвестиции в ЛПК, вопросы подготовки кадров для экономики будущего и многое другое. Ряд площадок предполагает обсуждение экологической направленности – совещание по экологизации угольной генерации, по реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», сессии о значимости общественного контроля в экологии, о решениях экологических задач через развитие промышленных технологий, ответственности бизнеса перед будущими поколениями – в том числе предприятий, расположенных в Арктической зоне. Кроме того, в рамках форума пройдёт более 40 дополнительных форматов, включая мероприятия научно-образовательной тематики, культурно-развлекательной и спортивной программ, медиаплощадки. Ознакомиться с архитектурой деловой программы КЭФ-2020 можно на сайте форума.

Просмотров:122 Трёхдневная деловая программа форума включает, с учётом работы молодёжной площадки КЭФ, порядка 60 мероприятий – проектные, панельные, стратегические и форсайт-сессии, круглые столы, официальные мероприятия, сообщается на официальном портале Красноярского края.Деловая программа форума традиционно соответствует общефедеральной повестке и опирается на стратегические инициативы по ускоренному развитию регионов России. В их числе реализация Стратегии пространственного развития страны и соответствующих документов, которые готовит правительство РФ по поручению президента России. В этой связи важной составляющей станет обсуждение стратегии развития Ангаро-Енисейского макрорегиона.Также ключевым программным блоком КЭФ станет реализация комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», который в 2018 году был одобрен президентом страны. Как ранее отметил губернатор края Александр Усс, именно Сибирь, и прежде всего Енисейская Сибирь, станет драйвером экономического роста России на ближайшую перспективу.В основной день КЭФа, 20 марта, состоится пленарное заседание «Проекты развития – энергия роста», после которого пройдет традиционное роуд-шоу проектов Красноярского края, Хакасии и Тувы, входящих в комплексный инвестпроект «Енисейская Сибирь».Также на форуме представят перечень перспективных инвестиционных предложений, подготовленных Корпорацией развития Енисейской Сибири совместно с консалтинговой компанией Strategy Partners Group, которая ведёт разработку инвестиционной стратегии регионов Енисейской Сибири.Участники и эксперты форума обсудят различные отраслевые тематики – развитие металлургии, транспортно-логистического комплекса, внутреннего и въездного туризма, сельского хозяйства, стратегию России на рынке угля и углеводородов, инвестиции в ЛПК, вопросы подготовки кадров для экономики будущего и многое другое.Ряд площадок предполагает обсуждение экологической направленности – совещание по экологизации угольной генерации, по реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», сессии о значимости общественного контроля в экологии, о решениях экологических задач через развитие промышленных технологий, ответственности бизнеса перед будущими поколениями – в том числе предприятий, расположенных в Арктической зоне.Кроме того, в рамках форума пройдёт более 40 дополнительных форматов, включая мероприятия научно-образовательной тематики, культурно-развлекательной и спортивной программ, медиаплощадки.Ознакомиться с архитектурой деловой программы КЭФ-2020 можно на сайте форума.