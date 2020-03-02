Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42730

2 марта 2020, 16:15



Гостья из Сахалинской области приготовила норильчанам подарки – аккуратно расфасованные по 20 граммов и упакованные в блестящую фольгу наркотики.

В декабре 2019 года в квартире, где она жила, были проведены оперативно-разыскные мероприятия. В результате полицейские обнаружили и изъяли 6 пакетов с порошкообразным веществом, по внешним признакам схожим с наркотическим средством, упакованных в банки для детского питания. Проведённое исследование показало, что это синтетический наркотик весом более 860 гр. Наркотическое средство злоумышленница планировала распространять на территории Норильска путём закладок. В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Просмотров:137 32-летняя обвиняемая предстанет перед судом за сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Следователи отдела МВД России по г. Норильску уже направили в суд уголовное дело в отношении уроженки Сахалинской области.В декабре 2019 года в квартире, где она жила, были проведены оперативно-разыскные мероприятия. В результате полицейские обнаружили и изъяли 6 пакетов с порошкообразным веществом, по внешним признакам схожим с наркотическим средством, упакованных в банки для детского питания. Проведённое исследование показало, что это синтетический наркотик весом более 860 гр. Наркотическое средство злоумышленница планировала распространять на территории Норильска путём закладок.В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.