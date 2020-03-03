Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42731

3 марта 2020, 10:07



Юные северяне побывали на ледоколе «Авраамий Завенягин».

В морском порту Дудинки ребята поднялись на борт ледокола, где их встретил капитан Михаил Гутько. Он рассказал об истории судна, специально созданного для работы не только в море, но и на сибирских реках. Осень и зима для «Завенягина» - самые напряженные сезоны. На северных реках маленький ледокол освобождает изо льда не успевшие уйти на зимовку суда и целые караваны. В морском порту в его задачи входит обеспечение швартовки морских судов к причалам. Были в истории моряков-полярников и спасательные операции. Они проводили танкеры с топливом в замерзающие посёлки Диксон и Хатанга. К тому же ледокол может сам выступать источником энергии в случае чрезвычайной ситуации. Обзорная экскурсия по «Авраамию Завенягину» продолжилась в рубке судна, где каждый из юных гостей смог почувствовать себя капитаном и управлять ломкой льда в акватории порта. Не менее увлекательной оказалась экскурсия в краеведческий музей в Дудинке – самый северный государственный музей России. Ребята познакомились с многогранным миром полуострова, историей взаимоотношений человека и арктической природы, традициями и культурным наследием северных народов и даже «побывали» на местах удивительных открытий Арктики, в том числе сделанных их ровесниками. В экспозиции, например, представлен воссозданный специалистами мамонт, которого обнаружил на берегу Енисея 12-летний ненецкий мальчик. Краеведческое мероприятие для детей в таком формате проходило впервые и, по мнению организаторов, стало успешным. Председатель Общественного совета при Таймырском ЛО МВД России Геннадий Енчик отметил неподдельный интерес участников к истории своей малой родины и их восторг от возможности погрузиться в атмосферу очень непростых, но интересных «полярных» профессий.

Просмотров:112 Экскурсию организовали по инициативе Общественного совета при Таймырском линейном отделе (ЛО) МВД России и ветеранов транспортной полиции. Её участниками стали 30 детсадовцев и школьников. Они познакомились с работой уникального ледокола «Авраамий Завенягин», а позже побывали на местах удивительных арктических открытий.В морском порту Дудинки ребята поднялись на борт ледокола, где их встретил капитан Михаил Гутько. Он рассказал об истории судна, специально созданного для работы не только в море, но и на сибирских реках. Осень и зима для «Завенягина» - самые напряженные сезоны. На северных реках маленький ледокол освобождает изо льда не успевшие уйти на зимовку суда и целые караваны. В морском порту в его задачи входит обеспечение швартовки морских судов к причалам. Были в истории моряков-полярников и спасательные операции. Они проводили танкеры с топливом в замерзающие посёлки Диксон и Хатанга. К тому же ледокол может сам выступать источником энергии в случае чрезвычайной ситуации.Обзорная экскурсия по «Авраамию Завенягину» продолжилась в рубке судна, где каждый из юных гостей смог почувствовать себя капитаном и управлять ломкой льда в акватории порта.Не менее увлекательной оказалась экскурсия в краеведческий музей в Дудинке – самый северный государственный музей России. Ребята познакомились с многогранным миром полуострова, историей взаимоотношений человека и арктической природы, традициями и культурным наследием северных народов и даже «побывали» на местах удивительных открытий Арктики, в том числе сделанных их ровесниками. В экспозиции, например, представлен воссозданный специалистами мамонт, которого обнаружил на берегу Енисея 12-летний ненецкий мальчик.Краеведческое мероприятие для детей в таком формате проходило впервые и, по мнению организаторов, стало успешным. Председатель Общественного совета при Таймырском ЛО МВД России Геннадий Енчик отметил неподдельный интерес участников к истории своей малой родины и их восторг от возможности погрузиться в атмосферу очень непростых, но интересных «полярных» профессий.