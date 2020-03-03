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3 марта 2020, 10:54



На ТЭЦ-2 проверят систему оповещения.



Просмотров:104 5 марта с 8 до 16 часов состоится проверка локальной системы оповещения ТЭЦ-2 «Норильско-Таймырской энергетической компании». Об этом сообщило управление по делам ГО и ЧС администрации Норильска. При получении проверочных сигналов оповещения жителям города не нужно совершать каких-либо действий. Руководителям организаций также не следует предпринимать меры.