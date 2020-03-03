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3 марта 2020, 11:30



Цыпа ВиПиН стала талисманом Всероссийской переписи населения.

Скорость и лёгкость станут особенностями будущей цифровой переписи населения. Участники конкурса талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года (ВПН-2020) отметили эту специфику и представили множество ярких работ. Из шорт-листа жюри конкурса выбрало птичку с говорящим именем ВиПиН – Всероссийская перепись населения. Для участия в конкурсе было представлено около 900 вариантов талисмана будущей переписи из 74 регионов нашей страны. Победителем стал архитектор, иллюстратор из Самары ov_maxim, придумавший Цыпу ВиПиН. Его ожидает денежный приз в размере 60 тысяч рублей. «Мы отметили тот факт, что среди абсолютного большинства работ лидировали изображения пернатых: совы, голуби, воробьи и даже жар-птица. Птица — символ лёгкости, скорости и устремлённости в будущее. Уверены, что шустрая птичка ВиПиН наиболее точно отражает новый подход к проведению переписи населения и станет логическим продолжением фирменного стиля ВПН-2020», — отметил председатель жюри конкурса, заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. Медиаофис ВПН-2020 дополнительно отметил 10 работ из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Свердловской и Пензенской областей и Республики Татарстан. Часть из них развивают символику Всероссийской переписи населения, другие — отражают поддержку проекта волонтёрами и инновационный цифровой характер переписи. Также симпатии заслужили лидер пользовательского голосования Тигр Ярослав и экспрессивная работа «Конёк-огонёк». Авторы всех вошедших в шорт-лист 77 работ получат именные сертификаты финалистов конкурса талисмана ВПН-2020, а создателей персонажей, отмеченных медиаофисом, ждут памятные подарки. Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Просмотров:102 Скорость и лёгкость станут особенностями будущей цифровой переписи населения. Участники конкурса талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года (ВПН-2020) отметили эту специфику и представили множество ярких работ. Из шорт-листа жюри конкурса выбрало птичку с говорящим именем ВиПиН – Всероссийская перепись населения.Для участия в конкурсе было представлено около 900 вариантов талисмана будущей переписи из 74 регионов нашей страны. Победителем стал архитектор, иллюстратор из Самары ov_maxim, придумавший Цыпу ВиПиН. Его ожидает денежный приз в размере 60 тысяч рублей.«Мы отметили тот факт, что среди абсолютного большинства работ лидировали изображения пернатых: совы, голуби, воробьи и даже жар-птица. Птица — символ лёгкости, скорости и устремлённости в будущее. Уверены, что шустрая птичка ВиПиН наиболее точно отражает новый подход к проведению переписи населения и станет логическим продолжением фирменного стиля ВПН-2020», — отметил председатель жюри конкурса, заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.Медиаофис ВПН-2020 дополнительно отметил 10 работ из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Свердловской и Пензенской областей и Республики Татарстан. Часть из них развивают символику Всероссийской переписи населения, другие — отражают поддержку проекта волонтёрами и инновационный цифровой характер переписи. Также симпатии заслужили лидер пользовательского голосования Тигр Ярослав и экспрессивная работа «Конёк-огонёк».Авторы всех вошедших в шорт-лист 77 работ получат именные сертификаты финалистов конкурса талисмана ВПН-2020, а создателей персонажей, отмеченных медиаофисом, ждут памятные подарки.Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).