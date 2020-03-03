Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/42733
3 марта 2020, 11:30

Цыпа ВиПиН стала талисманом Всероссийской переписи населения.


Скорость и лёгкость станут особенностями будущей цифровой переписи населения. Участники конкурса талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года (ВПН-2020) отметили эту специфику и представили множество ярких работ. Из шорт-листа жюри конкурса выбрало птичку с говорящим именем ВиПиН – Всероссийская перепись населения.
Для участия в конкурсе было представлено около 900 вариантов талисмана будущей переписи из 74 регионов нашей страны. Победителем стал архитектор, иллюстратор из Самары ov_maxim, придумавший Цыпу ВиПиН. Его ожидает денежный приз в размере 60 тысяч рублей.
«Мы отметили тот факт, что среди абсолютного большинства работ лидировали изображения пернатых: совы, голуби, воробьи и даже жар-птица. Птица — символ лёгкости, скорости и устремлённости в будущее. Уверены, что шустрая птичка ВиПиН наиболее точно отражает новый подход к проведению переписи населения и станет логическим продолжением фирменного стиля ВПН-2020», — отметил председатель жюри конкурса, заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.
Медиаофис ВПН-2020 дополнительно отметил 10 работ из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Свердловской и Пензенской областей и Республики Татарстан. Часть из них развивают символику Всероссийской переписи населения, другие — отражают поддержку проекта волонтёрами и инновационный цифровой характер переписи. Также симпатии заслужили лидер пользовательского голосования Тигр Ярослав и экспрессивная работа «Конёк-огонёк».
Авторы всех вошедших в шорт-лист 77 работ получат именные сертификаты финалистов конкурса талисмана ВПН-2020, а создателей персонажей, отмеченных медиаофисом, ждут памятные подарки.
Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Просмотров:102
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 3 марта 2020 
16:42   В Норильске прошёл финал открытого Кубка по фигурному катанию. 16:32   «Доступный интернет» откладывается. Бесплатный доступ к социально значимым сайтам остался без постановления.
16:09   Выставка «Земля смеётся цветами» стала весенним подарком норильчанкам. 16:07   Институт Севера и Арктики в Красноярске начнёт работу с сентября 2020 года.
15:41   В Музее Норильска пройдёт проектная вечеринка по созданию его концепции. 15:03   В Норильске разыгрывают Кубок города по армрестлингу.
14:36   Сильнейших норильских дзюдоистов выявили в открытом городском турнире на призы торговой сети «Океан». 14:28   Сегодня на площади Памяти Героев норильские юнармейцы развернули копию Знамени Победы.
14:24   Норильчанин дал сотруднику полиции взятку в крупном размере (более 450 тысяч рублей), чтобы тот не заводил уголовное дело. 14:03   В школах края начинается проведение всероссийских проверочных работ (ВПР). В 2020 году их напишут около 130 тысяч учеников из 800 школ.
13:02   В Норильске почтили память пограничников, павших на острове Даманском. 12:39   Норильчане стартуют в первенстве России по мини-футболу среди юношей.
12:25   В Норильске продолжается розыгрыш мини-футбольного Кубка северных городов среди ветеранов. 11:30   Цыпа ВиПиН стала талисманом Всероссийской переписи населения.
10:54   На ТЭЦ-2 проверят систему оповещения. 10:07   Юные северяне побывали на ледоколе «Авраамий Завенягин».

 2 марта 2020 
16:15   Гостья из Сахалинской области приготовила норильчанам подарки – аккуратно расфасованные по 20 граммов и упакованные в блестящую фольгу наркотики. 16:14   Сформирована архитектура деловой программы 17-го Красноярского экономического форума «Проекты развития – энергия роста», который пройдёт в столице края 19-21 марта 2020 года.
14:27   Александр Усс: «Господдержка предпринимательства в Арктике не только ускорит реализацию проектов, но и поможет сделать жизнь северян лучше». 14:24   Аристократы за белого медведя. Более 2 миллионов рублей было собрано в Международный день белого медведя на благотворительном аукционе в Москве.
14:14   Движение автобусов на кайерканской автодороге планируют возобновить с 18 часов. 14:11   Армия нам поможет. Военный аэродром Корзуново «Норникель» планирует восстановить для развития туристического кластера в Печенгском районе Мурманской области.
14:09   На госуслуги – бесплатно. С 1 марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении сайтов российских органов власти. 13:32   Ретроавтомобили по ГОСТу. С 1 марта в России появится новый ГОСТ: «Транспортные средства раритетные и классические. ...
13:27   Осторожно: шокер! Со 2 марта работники системы транспортной безопасности могут применять против нарушителей общественного порядка электрошокеры и искровые разрядники. 13:27   Чипированные ботинки. С первого дня весны всю продаваемую в стране обувь полагается маркировать.
13:26   Зампред региональной Общественной палаты Валерий Васильев встретился с представителями норильской Общественной палаты и Молодёжного парламента. 13:14   Норильчанин выплеснул обиды на бывшую жену, поколотив её автомобиль.
13:08   1 марта вступил в силу закон, разрешающий ввоз в Россию медикаментов с наркотическими веществами, который совершенствует порядок взаимозаменяемости лекарственных препаратов. 13:05   Волонтёры красноярской Универсиады проведут танцевальный флешмоб в честь годовщины со старта спортивного события.
12:53   Ещё почти две недели. Продлены сроки приёма заявок на ежегодный фотографический проект-конкурс «Отражение-2020». 12:13   Разработка мастер-плана «Арктический» продолжается. В воскресенье на Кухне городских идей АРН для этого собрались представители туристического сообщества.
11:00   Едва ли норильчане успели насладиться теплой безветренной погодой, как в городе разыгралась очередная пурга. Пуще прежней. 10:45   «Норильский никель» вышел в финал Кубка России по мини-футболу.

 1 марта 2020 
17:27   Норильск проводил зиму, но весна пока не торопится в наш город.

 29 февраля 2020 
17:36   На лыжной базе «Оль-Гуль» весело и вкусно отметили Масленицу. 16:51   В Норильском Молодёжном центре отпраздновали Международный день белого медведя.
14:26   В «Норильскникельремонте» провели конкурс профессионального мастерства на звание «лучший слесарь КИПиА».

 28 февраля 2020 
17:41   Шестой форум социальных технологий «Город - это мы!» близится к завершению. 17:02   Сегодня в Молодёжном центре прошла торжественная церемония посвящения в ряды «Юнармии».
14:55   Норильск приглашает на работу специалистов сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта. 13:58   Меньше двух недель остаётся до открытия восьмой лаборатории современной драматургии «Полярка».
13:49   Изменены требования к оснащению самолётов техническими средствами для инвалидов. 13:49   МФК «Норильский никель» уступил в первом полуфинальном матче Кубка России.
13:48   Дорожные полицейские проверят транспортные средства на тонировку, а водителей - на трезвость. 13:05   Синоптики обещают Норильску аномально тёплую весну.
12:43   Молодые парламентарии Норильска ведут работу в области профилактики правонарушений в подростковой среде. 12:12   В марте два фронт-офиса общего центра обслуживания «Норникеля» примут первых посетителей.
11:17   Больше 60 городских капитальных построек, в числе которых гаражи, склады и торговые павильоны, признаны самовольными. По закону они должны быть снесены или узаконены. 10:25   Музей Норильска примёт участие в международном проекте «Право на холод - Циркумполярные перспективы».




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх