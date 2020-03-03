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3 марта 2020, 12:25



В Норильске продолжается розыгрыш мини-футбольного Кубка северных городов среди ветеранов.

Очередной, второй тур 15-го по счёту турнира прошёл в рудной столице. Напомним, ранее матчи принимала Дудинка, где сильнее оказалась команда Кайеркана. Всего же участникам - сборным Центрального района Норильска, Талнаха, Кайеркана и Дудинки - предстоит сыграть ещё два тура: в конце марта матчи пройдут в Кайеркане, а в апреле - в Доме физической культуры, где состоится финал. При этом по регламенту соревнований возраст игроков должен быть от 40 до 60 лет, хотя в каждой команде допускается участие двух мини-футболистов от 35 лет. В минувшем туре в полуфинале норильчане переиграли талнахцев – 3:0, а дудинцы справились с сопротивлением кайерканцев – 4:2. В матче за третье место Талнах разгромил Кайеркан – 11:1, а Дудинка в финале не без труда одолела Центральный район – 3:1. Таким образом, по итогам двух туров в таблице лидирует команда из Норильска. Добавим, что прошлогодними победителями турнира стали норильчане, выигравшие в финале у своих визави из Талнаха. Бронзовые медали тогда достались дудинцам.

Просмотров:92 Очередной, второй тур 15-го по счёту турнира прошёл в рудной столице. Напомним, ранее матчи принимала Дудинка, где сильнее оказалась команда Кайеркана. Всего же участникам - сборным Центрального района Норильска, Талнаха, Кайеркана и Дудинки - предстоит сыграть ещё два тура: в конце марта матчи пройдут в Кайеркане, а в апреле - в Доме физической культуры, где состоится финал. При этом по регламенту соревнований возраст игроков должен быть от 40 до 60 лет, хотя в каждой команде допускается участие двух мини-футболистов от 35 лет.В минувшем туре в полуфинале норильчане переиграли талнахцев – 3:0, а дудинцы справились с сопротивлением кайерканцев – 4:2. В матче за третье место Талнах разгромил Кайеркан – 11:1, а Дудинка в финале не без труда одолела Центральный район – 3:1. Таким образом, по итогам двух туров в таблице лидирует команда из Норильска.Добавим, что прошлогодними победителями турнира стали норильчане, выигравшие в финале у своих визави из Талнаха. Бронзовые медали тогда достались дудинцам.