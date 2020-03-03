Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42735

3 марта 2020, 12:39



Норильчане стартуют в первенстве России по мини-футболу среди юношей.

Наша дружина, сформированная из воспитанников спортивной школы № 6, участвует в возрастной группе игроков 2006-2007 годов рождения (U-14), где помимо них выступают ещё 15 команд. Норильчане проводят свои матчи на этой неделе в Нижегородской области. Их соперники по группе – команды из Екатеринбурга, Сыктывкара и Пушкино. Всего за медали первенства борются 105 команд юношей и девушек в четырёх возрастных группах. Фото amfr.ru

Просмотров:77 Наша дружина, сформированная из воспитанников спортивной школы № 6, участвует в возрастной группе игроков 2006-2007 годов рождения (U-14), где помимо них выступают ещё 15 команд. Норильчане проводят свои матчи на этой неделе в Нижегородской области. Их соперники по группе – команды из Екатеринбурга, Сыктывкара и Пушкино.Всего за медали первенства борются 105 команд юношей и девушек в четырёх возрастных группах.Фото amfr.ru