Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42736

3 марта 2020, 13:02



В Норильске почтили память пограничников, павших на острове Даманском.

Памятная акция собрала ветеранов боевых действий и молодёжь у недавно открытого памятника пограничникам всех поколений. Мероприятие началось с приветствия участников и почётных гостей и продолжилось рассказом о том, как 51 год назад советские пограничники отразили агрессию со стороны Китая. «Сегодня очередная годовщина трагических событий на острове Даманском, произошедших в 1969 году. С нашей стороны в этом вооруженном конфликте, храбро сражаясь за свою Родину, погибли 58 человек. Сегодняшняя дата для нас, пограничников, очень важна, ведь она напоминает нам о героизме наших боевых товарищей», — отметил в своей речи заместитель председателя местной общественной организации «Пограничное братство» Дмитрий Губарев. В митинге приняли участие не только пограничники, но и молодое поколение — представители Молодёжного парламента Норильска и местного штаба общественной организации «Молодая гвардия Единой России». «Как сказал наш президент, главная идеология Российской Федерации — патриотизм. Воспитание этого чувства в молодом поколении — одна из важнейших целей Молодёжного парламента. Сегодня мы почтили память героев, которые ценой своей жизни остановили угрозу большой войны», — подчеркнул член Молодёжного парламента Александр Перевозников. 51 год назад в ночь на 2 марта 1969 года около тридцати китайских солдат по льду прошли на остров Даманский. Они оставались незамеченными нашими пограничниками благодаря сильнейшему снегопаду до 10.20 утра. После обнаружения начальник советской заставы потребовал китайских военнослужащих покинуть территорию СССР, но те начали атаку. Сражения продолжались несколько дней. 15 марта около 19.00, уверенно отбивая все атаки врага, советские пограничники сумели отстоять границы нашей Родины, и китайская сторона больше не предпринимала враждебных действий на этом участке. Фото Романа Федоровского

Просмотров:113 В Норильске прошла памятная акция в честь пограничников, участвовавших в вооруженном конфликте на острове Даманском. Участники мероприятия возложили цветы к монументу, пронесли знамя пограничных войск, почтили память солдат и офицеров, погибших во время защиты границ своей Родины, минутой молчания.Памятная акция собрала ветеранов боевых действий и молодёжь у недавно открытого памятника пограничникам всех поколений. Мероприятие началось с приветствия участников и почётных гостей и продолжилось рассказом о том, как 51 год назад советские пограничники отразили агрессию со стороны Китая.«Сегодня очередная годовщина трагических событий на острове Даманском, произошедших в 1969 году. С нашей стороны в этом вооруженном конфликте, храбро сражаясь за свою Родину, погибли 58 человек. Сегодняшняя дата для нас, пограничников, очень важна, ведь она напоминает нам о героизме наших боевых товарищей», — отметил в своей речи заместитель председателя местной общественной организации «Пограничное братство» Дмитрий Губарев.В митинге приняли участие не только пограничники, но и молодое поколение — представители Молодёжного парламента Норильска и местного штаба общественной организации «Молодая гвардия Единой России».«Как сказал наш президент, главная идеология Российской Федерации — патриотизм. Воспитание этого чувства в молодом поколении — одна из важнейших целей Молодёжного парламента. Сегодня мы почтили память героев, которые ценой своей жизни остановили угрозу большой войны», — подчеркнул член Молодёжного парламента Александр Перевозников.51 год назад в ночь на 2 марта 1969 года около тридцати китайских солдат по льду прошли на остров Даманский. Они оставались незамеченными нашими пограничниками благодаря сильнейшему снегопаду до 10.20 утра. После обнаружения начальник советской заставы потребовал китайских военнослужащих покинуть территорию СССР, но те начали атаку. Сражения продолжались несколько дней. 15 марта около 19.00, уверенно отбивая все атаки врага, советские пограничники сумели отстоять границы нашей Родины, и китайская сторона больше не предпринимала враждебных действий на этом участке.Фото Романа Федоровского