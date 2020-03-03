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3 марта 2020, 14:03

В школах края начинается проведение всероссийских проверочных работ (ВПР). В 2020 году их напишут около 130 тысяч учеников из 800 школ.


Расписание ВПР на 2020 год для всех классов, кроме восьмых, предусматривает плавающие даты. Школы смогут сами выбрать удобный день для проведения ВПР в отведённом интервале: для 10-11-х классов – в течение одной недели, для 4-7-х классов – в течение двух недель. Для 4-7-х классов проверочные работы пройдут в штатном режиме, для 8-х и 11-х классов – по решению школы.
Варианты работ по всем предметам и классам, кроме восьмых, будут генерироваться автоматически из банка оценочных средств ВПР. Таким образом, для каждой школы варианты станут индивидуальными.
Первыми ВПР предстоит написать 11-классникам. Со 2 по 6 марта школы проведут для них проверочные работы по иностранному языку и географии. ВПР в 11-х классах проводятся для выпускников, не выбравших эти предметы для сдачи ЕГЭ.
ВПР по иностранному языку (английский, немецкий, французский) в 11-х классах состоит из письменной и устной части. Обе делаются на компьютере в специально оборудованной для этого аудитории.
Проверочная работа по иностранному языку рассчитана на 65 минут. Дополнительное время отводится для технической подготовки оборудования, проверки качества звучания аудиозаписей и двух пятиминутных перерывов. Работа состоит из шести заданий, которые проверяют понимание прослушанного и прочитанного текста, грамматические и лексико-грамматические навыки. Участникам ВПР также будет предложено прочесть текст вслух и описать фотографию. При выполнении заданий запрещается пользоваться черновиком.
ВПР по географии школы могут провести, в зависимости от своего учебного плана, для учащихся 11-х или 10-х классов.
Проверочная работа по географии состоит из 17 заданий и рассчитана на 90 минут. При разработке заданий за основу были взяты вопросы курса школьной географии, изучаемые в 8–11-х классах: источники географической информации, мировое хозяйство, природопользование и геоэкология, регионы и страны мира, география России. В работе проверяется знание географических явлений, особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий. Также участникам ВПР нужно продемонстрировать умение анализировать географическую информацию, представленную в различных формах, способность применять полученные в школе географические знания для объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни. При выполнении заданий можно использовать необходимые карты атласов и черновик.
Фото Ирины Яринской
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