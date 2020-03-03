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3 марта 2020, 14:03



В школах края начинается проведение всероссийских проверочных работ (ВПР). В 2020 году их напишут около 130 тысяч учеников из 800 школ.

Варианты работ по всем предметам и классам, кроме восьмых, будут генерироваться автоматически из банка оценочных средств ВПР. Таким образом, для каждой школы варианты станут индивидуальными. Первыми ВПР предстоит написать 11-классникам. Со 2 по 6 марта школы проведут для них проверочные работы по иностранному языку и географии. ВПР в 11-х классах проводятся для выпускников, не выбравших эти предметы для сдачи ЕГЭ. ВПР по иностранному языку (английский, немецкий, французский) в 11-х классах состоит из письменной и устной части. Обе делаются на компьютере в специально оборудованной для этого аудитории. Проверочная работа по иностранному языку рассчитана на 65 минут. Дополнительное время отводится для технической подготовки оборудования, проверки качества звучания аудиозаписей и двух пятиминутных перерывов. Работа состоит из шести заданий, которые проверяют понимание прослушанного и прочитанного текста, грамматические и лексико-грамматические навыки. Участникам ВПР также будет предложено прочесть текст вслух и описать фотографию. При выполнении заданий запрещается пользоваться черновиком. ВПР по географии школы могут провести, в зависимости от своего учебного плана, для учащихся 11-х или 10-х классов. Проверочная работа по географии состоит из 17 заданий и рассчитана на 90 минут. При разработке заданий за основу были взяты вопросы курса школьной географии, изучаемые в 8–11-х классах: источники географической информации, мировое хозяйство, природопользование и геоэкология, регионы и страны мира, география России. В работе проверяется знание географических явлений, особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий. Также участникам ВПР нужно продемонстрировать умение анализировать географическую информацию, представленную в различных формах, способность применять полученные в школе географические знания для объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни. При выполнении заданий можно использовать необходимые карты атласов и черновик. Фото Ирины Яринской

Просмотров:92 Расписание ВПР на 2020 год для всех классов, кроме восьмых, предусматривает плавающие даты. Школы смогут сами выбрать удобный день для проведения ВПР в отведённом интервале: для 10-11-х классов – в течение одной недели, для 4-7-х классов – в течение двух недель. Для 4-7-х классов проверочные работы пройдут в штатном режиме, для 8-х и 11-х классов – по решению школы.Варианты работ по всем предметам и классам, кроме восьмых, будут генерироваться автоматически из банка оценочных средств ВПР. Таким образом, для каждой школы варианты станут индивидуальными.Первыми ВПР предстоит написать 11-классникам. Со 2 по 6 марта школы проведут для них проверочные работы по иностранному языку и географии. ВПР в 11-х классах проводятся для выпускников, не выбравших эти предметы для сдачи ЕГЭ.ВПР по иностранному языку (английский, немецкий, французский) в 11-х классах состоит из письменной и устной части. Обе делаются на компьютере в специально оборудованной для этого аудитории.Проверочная работа по иностранному языку рассчитана на 65 минут. Дополнительное время отводится для технической подготовки оборудования, проверки качества звучания аудиозаписей и двух пятиминутных перерывов. Работа состоит из шести заданий, которые проверяют понимание прослушанного и прочитанного текста, грамматические и лексико-грамматические навыки. Участникам ВПР также будет предложено прочесть текст вслух и описать фотографию. При выполнении заданий запрещается пользоваться черновиком.ВПР по географии школы могут провести, в зависимости от своего учебного плана, для учащихся 11-х или 10-х классов.Проверочная работа по географии состоит из 17 заданий и рассчитана на 90 минут. При разработке заданий за основу были взяты вопросы курса школьной географии, изучаемые в 8–11-х классах: источники географической информации, мировое хозяйство, природопользование и геоэкология, регионы и страны мира, география России. В работе проверяется знание географических явлений, особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий. Также участникам ВПР нужно продемонстрировать умение анализировать географическую информацию, представленную в различных формах, способность применять полученные в школе географические знания для объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни. При выполнении заданий можно использовать необходимые карты атласов и черновик.Фото Ирины Яринской