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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
16:42 В Норильске прошёл финал открытого Кубка по фигурному катанию.
16:32 «Доступный интернет» откладывается. Бесплатный доступ к социально значимым сайтам остался без постановления.
16:09 Выставка «Земля смеётся цветами» стала весенним подарком норильчанкам.
16:07 Институт Севера и Арктики в Красноярске начнёт работу с сентября 2020 года.
15:41 В Музее Норильска пройдёт проектная вечеринка по созданию его концепции.
15:03 В Норильске разыгрывают Кубок города по армрестлингу.
14:36 Сильнейших норильских дзюдоистов выявили в открытом городском турнире на призы торговой сети «Океан».
14:28 Сегодня на площади Памяти Героев норильские юнармейцы развернули копию Знамени Победы.
14:24 Норильчанин дал сотруднику полиции взятку в крупном размере (более 450 тысяч рублей), чтобы тот не заводил уголовное дело.
14:03 В школах края начинается проведение всероссийских проверочных работ (ВПР). В 2020 году их напишут около 130 тысяч учеников из 800 школ.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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