Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42738

3 марта 2020, 14:24



Норильчанин дал сотруднику полиции взятку в крупном размере (более 450 тысяч рублей), чтобы тот не заводил уголовное дело.

Мужчину задержали. Полицейский и его коллеги приняли соответствующие меры, чтобы факт дачи взятки был зафиксирован и преступник не ушёл от ответа. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура города. Об этом и других случаях взяточничества говорили на координационном совещании правоохранительных органов края по борьбе с коррупцией. Руководители Норильского отдела краевого Управления ФСБ России, Норильского отдела Следственного комитета России по краю и Республике Хакасии, начальник ОМВД России по Норильску и руководители следственного и оперативного подразделений отдела МВД подвели итоги работы за минувший год и текущий период нынешнего и обсудили вопросы противодействия коррупционным проявлениям. В 2019 году прокуратура Норильска во взаимодействии с правоохранительными и контролирующими органами города выявила 211 нарушений закона, имеющих коррупционную составляющую. К дисциплинарной ответственности привлечены 93 человека, к административной - 18. Назначено штрафов на общую сумму 875 тысяч рублей. Правоохранительные органы города выявили 30 преступлений коррупционной направленности: из них 13 - взяточничество; 14 - присвоение и мошенничество, в том числе при исполнении контрактов для муниципальных нужд. Судами рассмотрено 11 уголовных дел в отношении 11 человек. Были зафиксированы единичные случаи коррупции при размещении заказов и исполнении государственных и муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, при распоряжении государственной собственностью и использовании бюджетных средств. Виновные понесут заслуженное наказание. На координационном совещании решено и дальше реализовывать комплекс мер, направленных на активизацию борьбы с коррупцией. Фото из открытых источников

Просмотров:132 Мужчину задержали. Полицейский и его коллеги приняли соответствующие меры, чтобы факт дачи взятки был зафиксирован и преступник не ушёл от ответа. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура города.Об этом и других случаях взяточничества говорили на координационном совещании правоохранительных органов края по борьбе с коррупцией. Руководители Норильского отдела краевого Управления ФСБ России, Норильского отдела Следственного комитета России по краю и Республике Хакасии, начальник ОМВД России по Норильску и руководители следственного и оперативного подразделений отдела МВД подвели итоги работы за минувший год и текущий период нынешнего и обсудили вопросы противодействия коррупционным проявлениям.В 2019 году прокуратура Норильска во взаимодействии с правоохранительными и контролирующими органами города выявила 211 нарушений закона, имеющих коррупционную составляющую. К дисциплинарной ответственности привлечены 93 человека, к административной - 18. Назначено штрафов на общую сумму 875 тысяч рублей.Правоохранительные органы города выявили 30 преступлений коррупционной направленности: из них 13 - взяточничество; 14 - присвоение и мошенничество, в том числе при исполнении контрактов для муниципальных нужд. Судами рассмотрено 11 уголовных дел в отношении 11 человек.Были зафиксированы единичные случаи коррупции при размещении заказов и исполнении государственных и муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, при распоряжении государственной собственностью и использовании бюджетных средств. Виновные понесут заслуженное наказание.На координационном совещании решено и дальше реализовывать комплекс мер, направленных на активизацию борьбы с коррупцией.Фото из открытых источников