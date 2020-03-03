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3 марта 2020, 14:28



Сегодня на площади Памяти Героев норильские юнармейцы развернули копию Знамени Победы.

Церемония развёртывания копии Знамени Победы прошла в рамках патриотического автомарша «Юнармия – от Победы к Победам! Курилы – Берлин 2020». Акция охватила многие города страны и финиширует в столице Германии. В Норильске мероприятие организовано по инициативе советника руководителя администрации губернатора Красноярского края, руководителя регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» по Красноярскому краю Дениса Побилата. Он и привёз копию Знамени Победы в наш город. В акции приняли участие около 100 норильчан – юнармейцы, военные, представители общественных организаций. На площади Памяти Героев они развернули копию Знамени Победы в ознаменование подвига многонационального советского народа в Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:95 Церемония развёртывания копии Знамени Победы прошла в рамках патриотического автомарша «Юнармия – от Победы к Победам! Курилы – Берлин 2020». Акция охватила многие города страны и финиширует в столице Германии.В Норильске мероприятие организовано по инициативе советника руководителя администрации губернатора Красноярского края, руководителя регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» по Красноярскому краю Дениса Побилата. Он и привёз копию Знамени Победы в наш город.В акции приняли участие около 100 норильчан – юнармейцы, военные, представители общественных организаций. На площади Памяти Героев они развернули копию Знамени Победы в ознаменование подвига многонационального советского народа в Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.Фото Владимира Макушкина