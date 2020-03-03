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3 марта 2020, 14:36



Сильнейших норильских дзюдоистов выявили в открытом городском турнире на призы торговой сети «Океан».

В традиционных соревнованиях, прошедших во Дворце спота «Арктика», приняли участие более 150 спортсменов со всех районов Норильска. Победителей и призёров определяли в трёх возрастных группах – среди младших и старших юношей, а также среди взрослых борцов. Всего было разыграно 20 комплектов наград. Во взрослой, самой престижной возрастной группе, первыми стали Канан Абдуллаев (весовая категория 66 кг) и Амирбек Велиев (73 кг). Также были определены победители в командном зачёте – ими стали дзюдоисты Центрального района, взявшие верх над своими визави из Талнаха. По итогам состязаний была сформирована сборная города, которая 12-16 марта примет участие в турнире «Красноярская лига» в Красноярске, куда отправятся младшие юноши. В свою очередь старшие юноши в конце марта поборются в Минусинске на традиционном первенстве (спартакиаде) Красноярья. «Прошедшие выступления, которые являются одними из основных в сезоне, прошли на хорошем уровне, участники показали достойную борьбу и волю к победе. А главное – обошлось без травм», - отметил судья состязаний Данис Манашов. Ближайшие городские соревнования состоятся 28-29 марта в Талнахе, где дзюдоисты – и юноши, и девушки - померятся силами в традиционном турнире «Таймырская весна». Фото участников соревнований

Просмотров:82 В традиционных соревнованиях, прошедших во Дворце спота «Арктика», приняли участие более 150 спортсменов со всех районов Норильска. Победителей и призёров определяли в трёх возрастных группах – среди младших и старших юношей, а также среди взрослых борцов. Всего было разыграно 20 комплектов наград.Во взрослой, самой престижной возрастной группе, первыми стали Канан Абдуллаев (весовая категория 66 кг) и Амирбек Велиев (73 кг). Также были определены победители в командном зачёте – ими стали дзюдоисты Центрального района, взявшие верх над своими визави из Талнаха.По итогам состязаний была сформирована сборная города, которая 12-16 марта примет участие в турнире «Красноярская лига» в Красноярске, куда отправятся младшие юноши. В свою очередь старшие юноши в конце марта поборются в Минусинске на традиционном первенстве (спартакиаде) Красноярья.«Прошедшие выступления, которые являются одними из основных в сезоне, прошли на хорошем уровне, участники показали достойную борьбу и волю к победе. А главное – обошлось без травм», - отметил судья состязаний Данис Манашов.Ближайшие городские соревнования состоятся 28-29 марта в Талнахе, где дзюдоисты – и юноши, и девушки - померятся силами в традиционном турнире «Таймырская весна».Фото участников соревнований