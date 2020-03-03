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3 марта 2020, 15:03



В Норильске разыгрывают Кубок города по армрестлингу.

Соревнования проходят в шести весовых категориях, в четырёх из которых уже определились победители и призёры. Среди спортсменов до 60 кг первым стал Руслан Бабаев (левая и правая рука), до 70 кг – Аскат Шадыбаев (левая рука) и Александр Огрин (правая рука), до 80 кг – Григорий Михайленко (левая и правая рука), до 90 кг – Ильнур Деникаев (левая и правая рука). Впереди у армрестлеров борьба за звание сильнейшего в весовой категории до 100 кг и в абсолютке. Схватки пройдут в СРК «Арена» 7 и 14 марта соответственно. Подробную информацию для участия в состязаниях можно узнать по номеру 8-913-504-15-45. Фото участников соревнований

Просмотров:78 Соревнования проходят в шести весовых категориях, в четырёх из которых уже определились победители и призёры. Среди спортсменов до 60 кг первым стал Руслан Бабаев (левая и правая рука), до 70 кг – Аскат Шадыбаев (левая рука) и Александр Огрин (правая рука), до 80 кг – Григорий Михайленко (левая и правая рука), до 90 кг – Ильнур Деникаев (левая и правая рука).Впереди у армрестлеров борьба за звание сильнейшего в весовой категории до 100 кг и в абсолютке. Схватки пройдут в СРК «Арена» 7 и 14 марта соответственно. Подробную информацию для участия в состязаниях можно узнать по номеру 8-913-504-15-45.Фото участников соревнований