Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42742

3 марта 2020, 15:41



В Музее Норильска пройдёт проектная вечеринка по созданию его концепции.

На встрече планируют опробовать несколько технологий проектирования, которые могут быть применены как к созданию музея, так и к любому другому проекту. Формат мероприятия в новинку, но организаторы обещают, что будет весело. Начало в 18.30. Вход свободный, но необходима регистрация по ссылке arkf.ru/norilsk_workshop. Итоги работы планируют представить 16 марта. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:80 Музейное бюро АРКФ приглашает провести два вечера, 5 и 6 марта, в формате проектной игры, посвящённой моделированию различных сценариев развития Норильска и музея города. Встреча посвящена разработке концепции учреждения, которой сейчас занимаются несколько команд.На встрече планируют опробовать несколько технологий проектирования, которые могут быть применены как к созданию музея, так и к любому другому проекту. Формат мероприятия в новинку, но организаторы обещают, что будет весело. Начало в 18.30. Вход свободный, но необходима регистрация по ссылке arkf.ru/norilsk_workshop.Итоги работы планируют представить 16 марта.Фото Владимира Макушкина