Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42743

3 марта 2020, 16:07



Институт Севера и Арктики в Красноярске начнёт работу с сентября 2020 года.

Институт создаётся в структуре СФУ, который ведёт 32 научных исследования в Арктической зоне и уже сейчас готовит специалистов по 50 направлениям, востребованным для северных территорий. СФУ - первый в России федеральный университет, основан в 2006 году путём объединения четырёх вузов в Красноярске. В 2019 году в университете по инициативе губернатора края Александра Усса был создан департамент комплексного изучения Арктики. Институт Севера и Арктики, который создаётся на базе Сибирского федерального университета, начнёт свою работу с 1 сентября 2020 года. Об этом во вторник сообщил вице-премьер правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов, предаёт ТАСС.

Просмотров:81 Кафедры нового института предполагается открыть в Туре, Игарке, Туруханске, Дудинке и Норильске.Институт создаётся в структуре СФУ, который ведёт 32 научных исследования в Арктической зоне и уже сейчас готовит специалистов по 50 направлениям, востребованным для северных территорий.СФУ - первый в России федеральный университет, основан в 2006 году путём объединения четырёх вузов в Красноярске. В 2019 году в университете по инициативе губернатора края Александра Усса был создан департамент комплексного изучения Арктики.Институт Севера и Арктики, который создаётся на базе Сибирского федерального университета, начнёт свою работу с 1 сентября 2020 года. Об этом во вторник сообщил вице-премьер правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов, предаёт ТАСС.