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3 марта 2020, 16:09



Выставка «Земля смеётся цветами» стала весенним подарком норильчанкам.

В среднем на подготовку выставки от задумки до её реализации уходит до полутора лет, а на оформление самой экспозиции - около месяца. К слову, это уже пятый, юбилейный, проект, организованный Ольгой Терешонок, художественным руководителем клуба «Галакс». До этого были «Свет ангелов», «Время. Пространство. Впечатления», «Стиль вояж», «Код Севера». В 2018 году таланты мастериц и их творческий поиск были замечены на краевом уровне. Указом губернатора Красноярского края клубу «Галакс» присвоено почётное звание «Народная самодеятельная студия». - Для совершенствования каждого мастера очень важны занятия с профессиональными преподавателями, благодаря которым растёт мастерство творцов. Я хочу поблагодарить идейного вдохновителя и художественного руководителя творческого объединения, художника Андрея Попова и педагога Талнахской художественной школы Елену Барсукову за авторский мастер-класс по восковой живописи. На выставке эти работы представлены в серии «Восковая живопись»,- говорит Ольга Терешонок, приветствуя участников выставки. Для 13-летней Анастасии Масловой эта выставка - дебют. Технике мокрого и сухого валяния её обучила мама – Анна Погодина, дизайнер «Заполярной правды» и одна из ведущих мастериц «Галакса». Процесс валяния – кропотливый, требует времени, усидчивости и терпения. Зато результат потом просто поражает. Работы самой Анны Погодиной отличает мягкость, сложность и изумительное чувство цвета. «Куропатки», «Утки» из серии «Цветущая тундра» выполнены в новой для мастерицы технике многослойной росписи акрилом с использованием фигурных штампов. Тема тундры продолжается и в картине Светланы Дубовсковой «Огонь весны», а потом зритель погружается в «Цветочное кружево лета» Светланы Мязиной. Ещё одна дебютантка на выставке «Земля смеётся цветами» - десятилетняя Варвара Переверзева. Она ученица Анны Погодиной. В течение года Варвара занималась по индивидуальной разработанной программе, осваивая техники мокрого и сухого валяния. Её панно «Краски осени» как некий переход от задержавшегося лета к началу осени с буйством всех оттенков жёлтого, красного, охристого, бордового. На выставке представлены две большие коллективные работы, которые выступают как арт-объекты. Эскиз «Земля смеётся цветами» предложил мастерицам художник Андрей Попов. Размер этой работы 150 на 240 сантиметров, и над ним трудились сразу несколько мастеров: Андрей Попов, Ольга Терешонок, Анна Погодина, Лариса Вавилова. Лоскуток за лоскутком превращались в небо, землю, траву, ручьи, петелька за петелькой - и расцвели цветы, а после все детали панно кропотливо собирались в единую композицию. Выставка «Земля смеётся цветами» будет открыта для посетителей до 5 апреля. Телефоны для справок: 43-35-69, 43-35-68, 43-35-70. А мастерицы уже начинают планировать новый проект, в котором они собираются и поиграть, и пошалить… Фото Владимира Макушкина

Просмотров:74 Экспозиция творческих работ клуба флористов-дизайнеров «Галакс» открыта в Норильской художественной галерее за сутки до наступления календарной весны. «Земля смеётся цветами» - это творения 18 авторов, всего 97 экспонатов, часть из которых объединена в общие композиции – 67 работ, выполненных в различных техниках декоративно-прикладного искусства, в которых применены разнообразные материалы. Здесь и настенные панно, и декоративные подушки, и сувениры, и восковая живопись. Творения получились фактурные, и у большинства посетителей выставки руки невольно тянулись, чтобы прикоснуться и почувствовать структуру материала.В среднем на подготовку выставки от задумки до её реализации уходит до полутора лет, а на оформление самой экспозиции - около месяца. К слову, это уже пятый, юбилейный, проект, организованный Ольгой Терешонок, художественным руководителем клуба «Галакс». До этого были «Свет ангелов», «Время. Пространство. Впечатления», «Стиль вояж», «Код Севера». В 2018 году таланты мастериц и их творческий поиск были замечены на краевом уровне. Указом губернатора Красноярского края клубу «Галакс» присвоено почётное звание «Народная самодеятельная студия».- Для совершенствования каждого мастера очень важны занятия с профессиональными преподавателями, благодаря которым растёт мастерство творцов. Я хочу поблагодарить идейного вдохновителя и художественного руководителя творческого объединения, художника Андрея Попова и педагога Талнахской художественной школы Елену Барсукову за авторский мастер-класс по восковой живописи. На выставке эти работы представлены в серии «Восковая живопись»,- говорит Ольга Терешонок, приветствуя участников выставки.Для 13-летней Анастасии Масловой эта выставка - дебют. Технике мокрого и сухого валяния её обучила мама – Анна Погодина, дизайнер «Заполярной правды» и одна из ведущих мастериц «Галакса». Процесс валяния – кропотливый, требует времени, усидчивости и терпения. Зато результат потом просто поражает.Работы самой Анны Погодиной отличает мягкость, сложность и изумительное чувство цвета. «Куропатки», «Утки» из серии «Цветущая тундра» выполнены в новой для мастерицы технике многослойной росписи акрилом с использованием фигурных штампов. Тема тундры продолжается и в картине Светланы Дубовсковой «Огонь весны», а потом зритель погружается в «Цветочное кружево лета» Светланы Мязиной.Ещё одна дебютантка на выставке «Земля смеётся цветами» - десятилетняя Варвара Переверзева. Она ученица Анны Погодиной. В течение года Варвара занималась по индивидуальной разработанной программе, осваивая техники мокрого и сухого валяния. Её панно «Краски осени» как некий переход от задержавшегося лета к началу осени с буйством всех оттенков жёлтого, красного, охристого, бордового.На выставке представлены две большие коллективные работы, которые выступают как арт-объекты. Эскиз «Земля смеётся цветами» предложил мастерицам художник Андрей Попов. Размер этой работы 150 на 240 сантиметров, и над ним трудились сразу несколько мастеров: Андрей Попов, Ольга Терешонок, Анна Погодина, Лариса Вавилова. Лоскуток за лоскутком превращались в небо, землю, траву, ручьи, петелька за петелькой - и расцвели цветы, а после все детали панно кропотливо собирались в единую композицию.Выставка «Земля смеётся цветами» будет открыта для посетителей до 5 апреля. Телефоны для справок: 43-35-69, 43-35-68, 43-35-70. А мастерицы уже начинают планировать новый проект, в котором они собираются и поиграть, и пошалить…Фото Владимира Макушкина