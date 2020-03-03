Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42745

3 марта 2020, 16:32



«Доступный интернет» откладывается. Бесплатный доступ к социально значимым сайтам остался без постановления.

Проект постановления замминистра Олег Иванов в начале февраля направил в Минфин, Минэкономики, Минюст, Федеральную антимонопольную службу (ФАС), Роскомнадзор и Россвязь с просьбой согласовать в трёхдневный срок. Принять постановление планировалось не позднее 1 марта. Проект раскритиковали ФАС и Минфин, утверждает источник «Коммерсанта». В частности, ФАС указывает, что постановление не может ограничивать право операторов приостанавливать оказание услуг в случае неоплаты, которое установлено на уровне федерального закона, следует из заключения антимонопольной службы. В ФАС также предлагают исключить из постановления предложение о возмещении операторам затрат на бесплатный доступ к коммерческим социально значимым сервисам, поскольку их перечень ещё не определён.

Просмотров:108 Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта в рамках проекта «Доступный интернет», задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства, сообщает «Коммерсантъ». Список бесплатных ресурсов предполагается подготовить к апрелю, а к июлю должен быть утверждён проект постановления о возмещении затрат операторов. Минкомсвязь оценивает их в 5,7 млрд руб. в год, но сами компании говорят о 150 млрд руб.Проект постановления замминистра Олег Иванов в начале февраля направил в Минфин, Минэкономики, Минюст, Федеральную антимонопольную службу (ФАС), Роскомнадзор и Россвязь с просьбой согласовать в трёхдневный срок. Принять постановление планировалось не позднее 1 марта.Проект раскритиковали ФАС и Минфин, утверждает источник «Коммерсанта». В частности, ФАС указывает, что постановление не может ограничивать право операторов приостанавливать оказание услуг в случае неоплаты, которое установлено на уровне федерального закона, следует из заключения антимонопольной службы. В ФАС также предлагают исключить из постановления предложение о возмещении операторам затрат на бесплатный доступ к коммерческим социально значимым сервисам, поскольку их перечень ещё не определён.