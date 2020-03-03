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3 марта 2020, 16:42



В Норильске прошёл финал открытого Кубка по фигурному катанию.

В состязаниях, в которых помимо норильчан участвовали и гости из Дудинки, выступили 45 спортсменов. Победителей и призёров выявляли на ледовой арене Дворца спорта «Арктика» в течение трёх этапов, первый из которых прошёл в ноябре, второй – в январе, а третий, заключительный, – на минувшей неделе. В итоговом протоколе по итогам всех этапов победителями стали: Полина Булах (3-й спортивный разряд), Кристина Губбаева (2-й спортивный разряд), Анастасия Ильчук (1-й спортивный разряд). По программе кандидатов в мастера спорта первое место заняла Полина Ансимова, которая на этой неделе вместе с серебряной медалисткой состязаний Надеждой Мануйловой отправится в краевую столицу на финал Кубка Красноярского края. «По сравнению с первым этапом ребята заметно прибавили, особенно те, которые борются за попадание в сборную города – они усложнили свои программы, у них было меньше падений, и они более стабильно стали выполнять элементы», - сказала старший тренер отделения фигурного катания спортивной школы по зимним видам спорта Елена Рагулина. Следующие городские состязания – первенство - пройдут в 27-28 марта, по итогам которых будет сформирована сборная Норильска для участия в первенстве края в апреле. Фото Михаила Туаевва

Просмотров:69 В состязаниях, в которых помимо норильчан участвовали и гости из Дудинки, выступили 45 спортсменов. Победителей и призёров выявляли на ледовой арене Дворца спорта «Арктика» в течение трёх этапов, первый из которых прошёл в ноябре, второй – в январе, а третий, заключительный, – на минувшей неделе.В итоговом протоколе по итогам всех этапов победителями стали: Полина Булах (3-й спортивный разряд), Кристина Губбаева (2-й спортивный разряд), Анастасия Ильчук (1-й спортивный разряд). По программе кандидатов в мастера спорта первое место заняла Полина Ансимова, которая на этой неделе вместе с серебряной медалисткой состязаний Надеждой Мануйловой отправится в краевую столицу на финал Кубка Красноярского края.«По сравнению с первым этапом ребята заметно прибавили, особенно те, которые борются за попадание в сборную города – они усложнили свои программы, у них было меньше падений, и они более стабильно стали выполнять элементы», - сказала старший тренер отделения фигурного катания спортивной школы по зимним видам спорта Елена Рагулина.Следующие городские состязания – первенство - пройдут в 27-28 марта, по итогам которых будет сформирована сборная Норильска для участия в первенстве края в апреле.Фото Михаила Туаевва