Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42747

4 марта 2020, 11:27



Чтобы стать участником программы «Профессиональный старт» компании «Норникель», студентам придётся пройти дополнительные испытания.

Специалисты управления по персоналу и социальной политике Заполярного филиала, представители предприятий группы «Норникель», расположенных на территории Норильска, побывают в восьми городах России и посетят 15 вузов, для того чтобы отобрать лучших студентов для участия в программе «Профессиональный старт — 2020». Первая презентация программы прошла в Московском институте стали и сплавов (МИСиС) и Санкт-Петербургском горном университете — давних партнёрах «Норникеля» по подготовке квалифицированных кадров. Студентов познакомили с компанией, рассказали о карьерных перспективах, условиях участия в «Профессиональном старте» и деловой игре «Покорители Севера», которая позволяет получить дополнительные инструменты для развития компетенций и навыков, необходимых для построения карьеры, проектного мышления и командного взаимодействия. В этом году разработан новый формат отбора студентов, отмечается на сайте «Норникеля». Помимо презентации студенты должны пройти тестирование на определение уровня базовых знаний по математике и физике, а также принять участие в решении кейса. Представители компании оценивают результаты, на основании которых в дальнейшем будут принимать решение о приёме студентов на практику. Делегация из Норильска также побывала в Санкт-Петербургском политехническом институте и Кузбасском государственном техническом университете в Кемерово. В ближайшее время она отправится в Сибирский государственный индустриальный университет в Новокузнецке и Уральский государственный горный университет в Екатеринбурге. Далее планируется посещение красноярских, иркутских и новосибирских высших учебных заведений. В этом году «Норникель» начинает работу с новым вузом — Сибирским государственным университетом науки и технологий им. акад. М. Решетнева: компания нуждается в специалистах, которые он готовит. Кроме того, в отборе будут участвовать и студенты Норильского государственного индустриального института. Окончательное решение об отобранных участниках программы «Профессиональный старт — 2020» будет принято ближе к апрелю, когда завершится работа делегаций. Добавим, программа «Профессиональный старт» реализуется с 2004 года. «Норникель» сотрудничает с 26 российскими вузами с целью подготовки студентов по техническим специальностям, востребованным в компании. Это уникальная возможность для студентов — в период обучения отработать теорию на производстве, оценить свои силы, больше узнать о будущей профессии. Ежегодно летом в Норильск для участия в программе приезжают порядка 200 молодых людей. После целевой подготовки сотрудниками предприятий «Норникеля» становятся более 60% выпускников. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:166 Специалисты управления по персоналу и социальной политике Заполярного филиала, представители предприятий группы «Норникель», расположенных на территории Норильска, побывают в восьми городах России и посетят 15 вузов, для того чтобы отобрать лучших студентов для участия в программе «Профессиональный старт — 2020».Первая презентация программы прошла в Московском институте стали и сплавов (МИСиС) и Санкт-Петербургском горном университете — давних партнёрах «Норникеля» по подготовке квалифицированных кадров. Студентов познакомили с компанией, рассказали о карьерных перспективах, условиях участия в «Профессиональном старте» и деловой игре «Покорители Севера», которая позволяет получить дополнительные инструменты для развития компетенций и навыков, необходимых для построения карьеры, проектного мышления и командного взаимодействия.В этом году разработан новый формат отбора студентов, отмечается на сайте «Норникеля». Помимо презентации студенты должны пройти тестирование на определение уровня базовых знаний по математике и физике, а также принять участие в решении кейса. Представители компании оценивают результаты, на основании которых в дальнейшем будут принимать решение о приёме студентов на практику.Делегация из Норильска также побывала в Санкт-Петербургском политехническом институте и Кузбасском государственном техническом университете в Кемерово. В ближайшее время она отправится в Сибирский государственный индустриальный университет в Новокузнецке и Уральский государственный горный университет в Екатеринбурге. Далее планируется посещение красноярских, иркутских и новосибирских высших учебных заведений.В этом году «Норникель» начинает работу с новым вузом — Сибирским государственным университетом науки и технологий им. акад. М. Решетнева: компания нуждается в специалистах, которые он готовит.Кроме того, в отборе будут участвовать и студенты Норильского государственного индустриального института.Окончательное решение об отобранных участниках программы «Профессиональный старт — 2020» будет принято ближе к апрелю, когда завершится работа делегаций.Добавим, программа «Профессиональный старт» реализуется с 2004 года. «Норникель» сотрудничает с 26 российскими вузами с целью подготовки студентов по техническим специальностям, востребованным в компании. Это уникальная возможность для студентов — в период обучения отработать теорию на производстве, оценить свои силы, больше узнать о будущей профессии. Ежегодно летом в Норильск для участия в программе приезжают порядка 200 молодых людей. После целевой подготовки сотрудниками предприятий «Норникеля» становятся более 60% выпускников.Фото Дениса Кожевникова