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4 марта 2020, 12:05



Инициатива награждаема. В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги программы производственных инициатив.

Проект стартовал в июле 2018 года. За это время было принято почти 14 тысяч инициатив. Руководители, специалисты и служащие подали более 9 тысяч предложений, рабочие – около 5 тысяч. Среди подразделений Заполярного филиала с начала проекта на лидирующих позициях закрепились: рудник «Октябрьский» – 2,8 тыс. инициатив, Надеждинский металлургический завод – 2,3 тыс., медный завод – 2,2 тыс., Талнахская обогатительная фабрика – 1,4 тыс. «13 866 инициатив уже рассмотрено, 6 214 из них признаны полезными. Экономического эффекта внедрение этих предложений не имеет, но влияет на улучшение условий труда, повышение уровня безопасности и культуры производства. 465 принятых инициатив имеют потенциальный экономический эффект. Сейчас они находятся на технической и экономической экспертизе. К реализации принято 238 инициатив, 181 из них уже внедрена с ожидаемым годовым экономическим эффектом 567,6 млн рублей», - сообщили в Заполярном филиале «Норникеля». За подачу и использование производственных инициатив работникам ЗФ начислено вознаграждение на сумму около 8,4 млн рублей.

Просмотров:107 Проект стартовал в июле 2018 года. За это время было принято почти 14 тысяч инициатив. Руководители, специалисты и служащие подали более 9 тысяч предложений, рабочие – около 5 тысяч.Среди подразделений Заполярного филиала с начала проекта на лидирующих позициях закрепились: рудник «Октябрьский» – 2,8 тыс. инициатив, Надеждинский металлургический завод – 2,3 тыс., медный завод – 2,2 тыс., Талнахская обогатительная фабрика – 1,4 тыс.«13 866 инициатив уже рассмотрено, 6 214 из них признаны полезными. Экономического эффекта внедрение этих предложений не имеет, но влияет на улучшение условий труда, повышение уровня безопасности и культуры производства. 465 принятых инициатив имеют потенциальный экономический эффект. Сейчас они находятся на технической и экономической экспертизе. К реализации принято 238 инициатив, 181 из них уже внедрена с ожидаемым годовым экономическим эффектом 567,6 млн рублей», - сообщили в Заполярном филиале «Норникеля».За подачу и использование производственных инициатив работникам ЗФ начислено вознаграждение на сумму около 8,4 млн рублей.