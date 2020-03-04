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4 марта 2020, 12:22



Праздничные выплаты ко Дню Победы жителям края поступят в апреле.

В 2020 году в связи с юбилейной датой – 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - предусмотрены повышенные размеры выплат. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны – 50 тысяч рублей (в неюбилейные годы – 6 000 рублей). Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей – 10 тысяч рублей (в неюбилейные годы – 6 000 рублей). Людям, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; труженикам тыла, вдовам (вдовцам) инвалидов и участников Великой Отечественной войны – 5 000 рублей (в неюбилейные годы – 1 200 рублей). Гражданам, пережившим Великую Отечественную войну в детском возрасте (не достигшим на 3 сентября 1945 года 18-летия), – 3 000 рублей (в неюбилейные годы – 1 000 рублей). На эти меры социальной поддержки в 2020-2022 годах из краевого бюджета выделено более 720 млн рублей. «Стоит заметить, что в 2020 году по инициативе губернатора Александра Усса запланированы ещё три дополнительные краевые меры социальной поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны: адресная материальная помощь на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов; единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилья; компенсация расходов на проезд по краю в период празднования годовщины Победы», – сообщила министр социальной политики Ирина Пастухова. Напомним, что на юбилей Великой Победы по указу президента РФ Владимира Путина из федерального бюджета по 75 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и вдовы ветеранов. По 50 тысяч рублей будет перечислено труженикам тыла. Праздничные выплаты будут произведены в апреле на основании данных, имеющихся у органов социальной защиты и Пенсионного фонда РФ, в беззаявительном порядке.

Просмотров:104 На заседании правительства края утвердили постановление о порядке и размерах выплат к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщается на официальном портале Красноярского края.В 2020 году в связи с юбилейной датой – 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - предусмотрены повышенные размеры выплат. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны – 50 тысяч рублей (в неюбилейные годы – 6 000 рублей). Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей – 10 тысяч рублей (в неюбилейные годы – 6 000 рублей). Людям, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; труженикам тыла, вдовам (вдовцам) инвалидов и участников Великой Отечественной войны – 5 000 рублей (в неюбилейные годы – 1 200 рублей). Гражданам, пережившим Великую Отечественную войну в детском возрасте (не достигшим на 3 сентября 1945 года 18-летия), – 3 000 рублей (в неюбилейные годы – 1 000 рублей).На эти меры социальной поддержки в 2020-2022 годах из краевого бюджета выделено более 720 млн рублей.«Стоит заметить, что в 2020 году по инициативе губернатора Александра Усса запланированы ещё три дополнительные краевые меры социальной поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны: адресная материальная помощь на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов; единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилья; компенсация расходов на проезд по краю в период празднования годовщины Победы», – сообщила министр социальной политики Ирина Пастухова.Напомним, что на юбилей Великой Победы по указу президента РФ Владимира Путина из федерального бюджета по 75 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и вдовы ветеранов. По 50 тысяч рублей будет перечислено труженикам тыла.Праздничные выплаты будут произведены в апреле на основании данных, имеющихся у органов социальной защиты и Пенсионного фонда РФ, в беззаявительном порядке.