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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:59 Юные норильчане стали победителями международного конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей».
16:31 Этим летом пять детсадов города будут закрыты на ремонт. Их воспитанники уже до конца мая должны перейти в другие сады города.
15:48 На Купце прошёл рейд по соблюдению ПДД при перевозке тяжеловесных и опасных грузов.
15:12 Сотрудники банков НИКОГДА не звонят клиентам, чтобы сообщить о подозрительных транзакциях. Так делают только мошенники. Но норильская пенсионерка об этом не знала.
14:52 В Норильске определяют лучших сантехников, сварщиков, электромонтёров и диспетчеров.
13:58 Четверых незаконных мигрантов, приехавших в Норильск на работу, выдворили из страны.
13:49 1,5 тонны муксуна из Норильска задержали в красноярском аэропорту.
12:42 Культурные центры города подготовили праздничные концерты для норильчанок.
12:26 Снижена сумма оплаты за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.
12:23 Сегодня ночью, с полуночи до шести утра, могут наблюдаться перебои с интернетом.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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