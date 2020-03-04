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4 марта 2020, 12:23



Сегодня ночью, с полуночи до шести утра, могут наблюдаться перебои с интернетом.

Работы проводятся для повышения качества предоставляемых услуг, сообщает компания «Единство».

Просмотров:156 Компания «Единство» предупреждает о плановых профилактических работах на линии волоконно-оптической связи. В течение этого периода возможны кратковременные перерывы - не более 30 мин суммарно - в предоставлении каналов связи.Работы проводятся для повышения качества предоставляемых услуг, сообщает компания «Единство».