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4 марта 2020, 12:26



Снижена сумма оплаты за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

По результатам проведённых замеров министерством были установлены новые нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов как для домовладений, так и для объектов общественного назначения. Кроме того, министерством тарифной политики Красноярского края установлен новый тариф на услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. В соответствии с этим плата граждан за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами незначительно снизилась. Так, если в 2019 году ежемесячная плата за коммунальную услугу по вывозу мусора для одного человека составляла 86,76 рубля за кубометр, то в этом году она ниже на 2% и составляет 85,05 рубля. В итоге в платёжных документах стоимость вывоза мусора в месяц на одного человека составит 255,15 вместо 260,28 в 2019 году. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:157 Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края в 2019 году была проведена работа по определению нормативов накопления твёрдых бытовых отходов на территории Красноярского края. Специально привлечённая для этого компания произвела замеры с учётом специфики отрасли деятельности муниципальных образований края, а также с учётом сезонов календарного года.По результатам проведённых замеров министерством были установлены новые нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов как для домовладений, так и для объектов общественного назначения. Кроме того, министерством тарифной политики Красноярского края установлен новый тариф на услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.В соответствии с этим плата граждан за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами незначительно снизилась. Так, если в 2019 году ежемесячная плата за коммунальную услугу по вывозу мусора для одного человека составляла 86,76 рубля за кубометр, то в этом году она ниже на 2% и составляет 85,05 рубля. В итоге в платёжных документах стоимость вывоза мусора в месяц на одного человека составит 255,15 вместо 260,28 в 2019 году.Фото Владимира Макушкина