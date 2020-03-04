Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42752

4 марта 2020, 12:42



Культурные центры города подготовили праздничные концерты для норильчанок.

Первым норильчанок поздравит Городской центр культуры: 5 марта на его большой сцене пройдёт праздничный концерт «Агентство «МММ»: Мужчина Может Многое». Подхватит эстафету Талнах. КДЦ им. В. Высоцкого в тот же предпраздничный день покажет программу «сНежное дыхание весны», где выступят студия «Аквамарин», ансамбли танца «Вдохновение», «Талнахский перепляс» и «Дека-dance», коллективы «Жарки» и «Тагридис», дуэт «Чёрное золото» и вокалистка Елена Петелина. Пятница продолжит праздничную эстафету в Кайеркане: «Самый женский вечер» пройдёт в КДЦ «Юбилейный». Для зрителей будут работать персональные выставки от Натальи Колесник «Кукла Тильда», Светланы Глушковой «Амигуруми» и мастер-класс «Вуалетка» по изготовлению головного убора от Оксаны Петровской. Здесь также подведут итоги фотоконкурса «Очарование весны», который стартовал 17 февраля, спонсоры конкурса приготовили призы победительницам. А 8 марта «Весенним букетом» поздравят жительниц Снежногорска: их ждёт праздничный концерт. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:145 Вся эта неделя посвящена прекрасной половине человечества и Международному женскому дню. В культурных центрах Большого Норильска предпраздничные вечера подготовлены исключительно для дам.Первым норильчанок поздравит Городской центр культуры: 5 марта на его большой сцене пройдёт праздничный концерт «Агентство «МММ»: Мужчина Может Многое». Подхватит эстафету Талнах. КДЦ им. В. Высоцкого в тот же предпраздничный день покажет программу «сНежное дыхание весны», где выступят студия «Аквамарин», ансамбли танца «Вдохновение», «Талнахский перепляс» и «Дека-dance», коллективы «Жарки» и «Тагридис», дуэт «Чёрное золото» и вокалистка Елена Петелина.Пятница продолжит праздничную эстафету в Кайеркане: «Самый женский вечер» пройдёт в КДЦ «Юбилейный». Для зрителей будут работать персональные выставки от Натальи Колесник «Кукла Тильда», Светланы Глушковой «Амигуруми» и мастер-класс «Вуалетка» по изготовлению головного убора от Оксаны Петровской. Здесь также подведут итоги фотоконкурса «Очарование весны», который стартовал 17 февраля, спонсоры конкурса приготовили призы победительницам.А 8 марта «Весенним букетом» поздравят жительниц Снежногорска: их ждёт праздничный концерт.Фото Владимира Макушкина