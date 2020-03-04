Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/42753
4 марта 2020, 13:49

1,5 тонны муксуна из Норильска задержали в красноярском аэропорту.


Мороженую рыбу «арестовали» специалисты управления Россельхознадзора при осмотре подконтрольных грузов на одном из коммерческих складов. Причиной тому стало то, что в документах указан не тот производитель, что на маркировке. Кроме того, отсутствует информация о принадлежности рыбы к району добычи, а также данные о сорте рыбы, что является нарушением техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
«Продукция, не соответствующая ветеринарно-санитарным требованиям, размещена на изолированное хранение до принятия Управлением Россельхознадзора решения о порядке её дальнейшего использования, - сообщили в ведомстве. - По выявленному факту нарушения требований законодательства подготовлен материал для возбуждения дела об административном правонарушении».
Фото из открытых источников
Просмотров:156
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 4 марта 2020 
16:59   Юные норильчане стали победителями международного конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей». 16:31   Этим летом пять детсадов города будут закрыты на ремонт. Их воспитанники уже до конца мая должны перейти в другие сады города.
15:48   На Купце прошёл рейд по соблюдению ПДД при перевозке тяжеловесных и опасных грузов. 15:12   Сотрудники банков НИКОГДА не звонят клиентам, чтобы сообщить о подозрительных транзакциях. Так делают только мошенники. Но норильская пенсионерка об этом не знала.
14:52   В Норильске определяют лучших сантехников, сварщиков, электромонтёров и диспетчеров. 13:58   Четверых незаконных мигрантов, приехавших в Норильск на работу, выдворили из страны.
13:49   1,5 тонны муксуна из Норильска задержали в красноярском аэропорту. 12:42   Культурные центры города подготовили праздничные концерты для норильчанок.
12:26   Снижена сумма оплаты за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. 12:23   Сегодня ночью, с полуночи до шести утра, могут наблюдаться перебои с интернетом.
12:22   Праздничные выплаты ко Дню Победы жителям края поступят в апреле. 12:05   Инициатива награждаема. В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги программы производственных инициатив.
11:27   Чтобы стать участником программы «Профессиональный старт» компании «Норникель», студентам придётся пройти дополнительные испытания.

 3 марта 2020 
16:42   В Норильске прошёл финал открытого Кубка по фигурному катанию. 16:32   «Доступный интернет» откладывается. Бесплатный доступ к социально значимым сайтам остался без постановления.
16:09   Выставка «Земля смеётся цветами» стала весенним подарком норильчанкам. 16:07   Институт Севера и Арктики в Красноярске начнёт работу с сентября 2020 года.
15:41   В Музее Норильска пройдёт проектная вечеринка по созданию его концепции. 15:03   В Норильске разыгрывают Кубок города по армрестлингу.
14:36   Сильнейших норильских дзюдоистов выявили в открытом городском турнире на призы торговой сети «Океан». 14:28   Сегодня на площади Памяти Героев норильские юнармейцы развернули копию Знамени Победы.
14:24   Норильчанин дал сотруднику полиции взятку в крупном размере (более 450 тысяч рублей), чтобы тот не заводил уголовное дело. 14:03   В школах края начинается проведение всероссийских проверочных работ (ВПР). В 2020 году их напишут около 130 тысяч учеников из 800 школ.
13:02   В Норильске почтили память пограничников, павших на острове Даманском. 12:39   Норильчане стартуют в первенстве России по мини-футболу среди юношей.
12:25   В Норильске продолжается розыгрыш мини-футбольного Кубка северных городов среди ветеранов. 11:30   Цыпа ВиПиН стала талисманом Всероссийской переписи населения.
10:54   На ТЭЦ-2 проверят систему оповещения. 10:07   Юные северяне побывали на ледоколе «Авраамий Завенягин».

 2 марта 2020 
16:15   Гостья из Сахалинской области приготовила норильчанам подарки – аккуратно расфасованные по 20 граммов и упакованные в блестящую фольгу наркотики. 16:14   Сформирована архитектура деловой программы 17-го Красноярского экономического форума «Проекты развития – энергия роста», который пройдёт в столице края 19-21 марта 2020 года.
14:27   Александр Усс: «Господдержка предпринимательства в Арктике не только ускорит реализацию проектов, но и поможет сделать жизнь северян лучше». 14:24   Аристократы за белого медведя. Более 2 миллионов рублей было собрано в Международный день белого медведя на благотворительном аукционе в Москве.
14:14   Движение автобусов на кайерканской автодороге планируют возобновить с 18 часов. 14:11   Армия нам поможет. Военный аэродром Корзуново «Норникель» планирует восстановить для развития туристического кластера в Печенгском районе Мурманской области.
14:09   На госуслуги – бесплатно. С 1 марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении сайтов российских органов власти. 13:32   Ретроавтомобили по ГОСТу. С 1 марта в России появится новый ГОСТ: «Транспортные средства раритетные и классические. ...
13:27   Осторожно: шокер! Со 2 марта работники системы транспортной безопасности могут применять против нарушителей общественного порядка электрошокеры и искровые разрядники. 13:27   Чипированные ботинки. С первого дня весны всю продаваемую в стране обувь полагается маркировать.
13:26   Зампред региональной Общественной палаты Валерий Васильев встретился с представителями норильской Общественной палаты и Молодёжного парламента. 13:14   Норильчанин выплеснул обиды на бывшую жену, поколотив её автомобиль.
13:08   1 марта вступил в силу закон, разрешающий ввоз в Россию медикаментов с наркотическими веществами, который совершенствует порядок взаимозаменяемости лекарственных препаратов. 13:05   Волонтёры красноярской Универсиады проведут танцевальный флешмоб в честь годовщины со старта спортивного события.
12:53   Ещё почти две недели. Продлены сроки приёма заявок на ежегодный фотографический проект-конкурс «Отражение-2020». 12:13   Разработка мастер-плана «Арктический» продолжается. В воскресенье на Кухне городских идей АРН для этого собрались представители туристического сообщества.
11:00   Едва ли норильчане успели насладиться теплой безветренной погодой, как в городе разыгралась очередная пурга. Пуще прежней. 10:45   «Норильский никель» вышел в финал Кубка России по мини-футболу.

 1 марта 2020 
17:27   Норильск проводил зиму, но весна пока не торопится в наш город.

 29 февраля 2020 
17:36   На лыжной базе «Оль-Гуль» весело и вкусно отметили Масленицу. 16:51   В Норильском Молодёжном центре отпраздновали Международный день белого медведя.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх