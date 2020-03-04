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4 марта 2020, 13:49



1,5 тонны муксуна из Норильска задержали в красноярском аэропорту.

«Продукция, не соответствующая ветеринарно-санитарным требованиям, размещена на изолированное хранение до принятия Управлением Россельхознадзора решения о порядке её дальнейшего использования, - сообщили в ведомстве. - По выявленному факту нарушения требований законодательства подготовлен материал для возбуждения дела об административном правонарушении». Фото из открытых источников

Просмотров:156 Мороженую рыбу «арестовали» специалисты управления Россельхознадзора при осмотре подконтрольных грузов на одном из коммерческих складов. Причиной тому стало то, что в документах указан не тот производитель, что на маркировке. Кроме того, отсутствует информация о принадлежности рыбы к району добычи, а также данные о сорте рыбы, что является нарушением техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».«Продукция, не соответствующая ветеринарно-санитарным требованиям, размещена на изолированное хранение до принятия Управлением Россельхознадзора решения о порядке её дальнейшего использования, - сообщили в ведомстве. - По выявленному факту нарушения требований законодательства подготовлен материал для возбуждения дела об административном правонарушении».Фото из открытых источников