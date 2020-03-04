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4 марта 2020, 13:58



Четверых незаконных мигрантов, приехавших в Норильск на работу, выдворили из страны.

Иностранцев доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств их приезда на север края. Они рассказали, что планировали устроиться в Норильске на работу. «Сотрудниками участковых уполномоченных полиции отдела МВД России по Таймырскому району по данному факту были составлены административные материалы, которые были переданы в суд. По итогам рассмотрения материалов районный суд назначил четверым мужчинам административные наказания в виде штрафа в размере 2 500 рублей с административным выдворением за пределы территории Российской Федерации», — пояснили в пресс-службе.

Просмотров:143 Автомобиль, в котором находились четыре гражданина ближнего зарубежья, полицейские остановили во время патрулирования дороги, сообщают в пресс-службе краевого управления МВД России. Во время проверки документов выяснилось, что у мужчин нет разрешительных документов на въезд и пребывание в Норильске, хотя он является территорией с регламентированным въездом и пребыванием граждан.Иностранцев доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств их приезда на север края. Они рассказали, что планировали устроиться в Норильске на работу.«Сотрудниками участковых уполномоченных полиции отдела МВД России по Таймырскому району по данному факту были составлены административные материалы, которые были переданы в суд. По итогам рассмотрения материалов районный суд назначил четверым мужчинам административные наказания в виде штрафа в размере 2 500 рублей с административным выдворением за пределы территории Российской Федерации», — пояснили в пресс-службе.