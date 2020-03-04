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4 марта 2020, 14:52



В Норильске определяют лучших сантехников, сварщиков, электромонтёров и диспетчеров.

В Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса состоялся первый этап конкурса профориентационного мастерства среди сотрудников системы жилищно-коммунального хозяйства. Соревнование приурочено к Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, а также к 80-летию ЖКХ в Норильске. Сегодня определяли лучшего электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Теоретическое и практическое испытания прошли работники шести управляющих компаний и два студента НТПТиС. Сначала они ответили на пять вопросов теста, а затем продемонстрировали свои навыки и умения по монтажу общедомовой разводки квартиры. До 12 марта состоятся конкурсные испытания для сварщиков, диспетчеров и сантехников. К слову, работу последних комиссия будет оценивать на основании выполненной работы по заявке жильцов. Итоги конкурса подведут на концерте, посвящённом юбилею жилищно-коммунального хозяйства, который состоится 13 марта. «Мы все знаем о значимости рабочих профессий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Для того чтобы выявить и поощрить лучших работников, принято решение ежегодно проводить конкурс профессионального мастерства. Этот конкурс проходит впервые, и мы надеемся, что с каждым годом количество участников будет увеличиваться», - отметила секретарь конкурсной комиссии Татьяна Шульгина, заместитель директора УЖКХ. Фото Виктора Пихтаря

Просмотров:205 В Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса состоялся первый этап конкурса профориентационного мастерства среди сотрудников системы жилищно-коммунального хозяйства. Соревнование приурочено к Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, а также к 80-летию ЖКХ в Норильске.Сегодня определяли лучшего электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Теоретическое и практическое испытания прошли работники шести управляющих компаний и два студента НТПТиС. Сначала они ответили на пять вопросов теста, а затем продемонстрировали свои навыки и умения по монтажу общедомовой разводки квартиры.До 12 марта состоятся конкурсные испытания для сварщиков, диспетчеров и сантехников. К слову, работу последних комиссия будет оценивать на основании выполненной работы по заявке жильцов. Итоги конкурса подведут на концерте, посвящённом юбилею жилищно-коммунального хозяйства, который состоится 13 марта.«Мы все знаем о значимости рабочих профессий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Для того чтобы выявить и поощрить лучших работников, принято решение ежегодно проводить конкурс профессионального мастерства. Этот конкурс проходит впервые, и мы надеемся, что с каждым годом количество участников будет увеличиваться», - отметила секретарь конкурсной комиссии Татьяна Шульгина, заместитель директора УЖКХ.Фото Виктора Пихтаря