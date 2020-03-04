Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42756

4 марта 2020, 15:12



Сотрудники банков НИКОГДА не звонят клиентам, чтобы сообщить о подозрительных транзакциях. Так делают только мошенники. Но норильская пенсионерка об этом не знала.

Сотрудники полиции Отдела МВД России по Норильску проводят проверку, а также оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению. Полицейские предупреждают! Не поддавайтесь на уловки мошенников! Сотрудники банковских организаций никогда сами не звонят клиентам по вопросам безопасности карт и счетов, не спрашивают номера карт и специальные коды. Если у вас запрашивают такую информацию - это атака мошенников. Незамедлительно прекратите общение с собеседником. Если хотите убедиться в безопасности своих сбережений, сами позвоните на телефон горячей линии банка. Фото Ирины Яринской

Просмотров:155 Накануне в дежурную часть талнахского отдела полиции обратилась 56-летняя местная жительница, которая стала жертвой мошенника. Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Под предлогом защиты денежных средств от списания, злоумышленник похитил с её банковских карт почти 400 тысяч рублей.Сотрудники полиции Отдела МВД России по Норильску проводят проверку, а также оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению.Полицейские предупреждают! Не поддавайтесь на уловки мошенников! Сотрудники банковских организаций никогда сами не звонят клиентам по вопросам безопасности карт и счетов, не спрашивают номера карт и специальные коды. Если у вас запрашивают такую информацию - это атака мошенников. Незамедлительно прекратите общение с собеседником. Если хотите убедиться в безопасности своих сбережений, сами позвоните на телефон горячей линии банка.Фото Ирины Яринской