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4 марта 2020, 15:48



На Купце прошёл рейд по соблюдению ПДД при перевозке тяжеловесных и опасных грузов.

Профилактическое мероприятие провело управление городского хозяйства совместно с ОГИБДД. Проверяли соблюдение водителями дорожных знаков «Ограничение массы», «Движение транспортных средств с опасными грузами». Нарушение соответствующих правил может привести к повреждениям дорожного полотна и коллекторного хозяйства, что чревато серьёзными дорожными и коммунальными авариями, отмечают организаторы. Во время рейда госавтоинспекторы проверяли у водителей большегрузов документы и осматривали транспорт. В результате выявили нарушителей. Составлено два административных протокола за нарушение правил перевозки габаритных грузов. Фото Виктора Пихтаря

Просмотров:94 Профилактическое мероприятие провело управление городского хозяйства совместно с ОГИБДД. Проверяли соблюдение водителями дорожных знаков «Ограничение массы», «Движение транспортных средств с опасными грузами». Нарушение соответствующих правил может привести к повреждениям дорожного полотна и коллекторного хозяйства, что чревато серьёзными дорожными и коммунальными авариями, отмечают организаторы.Во время рейда госавтоинспекторы проверяли у водителей большегрузов документы и осматривали транспорт. В результате выявили нарушителей. Составлено два административных протокола за нарушение правил перевозки габаритных грузов.Фото Виктора Пихтаря