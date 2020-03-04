Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42759

4 марта 2020, 16:31



Этим летом пять детсадов города будут закрыты на ремонт. Их воспитанники уже до конца мая должны перейти в другие сады города.

Также в планах на год – ремонты в школах города, которые должны быть закончены к 1 сентября. Всего же в шести образовательных учреждениях города заменят сети инженерно-технического обеспечения (отопление, водоснабжение, водоотведения), в трёх пройдёт ремонт фасадов и крылец зданий; в четырёх – заменят окна; в пяти отремонтируют кровли; в шести школах – крыльца. Также предусмотрены работы по приведению температурного режима в холодных чердачных помещениях к нормативным показателям, а также текущие ремонты, такие как устройство покрытия на детской игровой площадке; монтаж тёплого пола в группах; ремонт бассейна и т. д. На лето запланирован и большой объём асфальтировки территорий 10 детсадов и школ. Ещё для двух зданий будет разработана проектно-сметная документация на ремонты будущего лета (второй корпус детсада №14 «Олененок» и школа №30) - Также продолжается реконструкция детского сада на ул. Московской, 18, которую мы хотим закончить в этом году. И планируем в этом году начать проектно-сметную документацию по гимназии №4. Решено, что она будет реконструирована, а не выстроена заново. Площадь территории школы недостаточна для строительства нового здания по современным требованиям. Они предполагают наличие парковочных мест, зон отдыха, спортплощадок. У нас только 0,8 га, а требуется 3,5 га. ПСД будет готовиться до конца года, после прохождения госэкспертизы будут заложены деньги в городской бюджет, и только после этого можно приступать к реконструкции. По опыту прошлых объектов она занимает не меньше 2,5 лет в зависимости от конструктивных особенностей здания, - пояснил Дмитрий Самородов. Сегодня определены подрядчики на все виды работ, со многими УКРиС уже работал прежде. Всего же на все ремонты в садах и школах города в этом году планируется потратить 408,7 млн. рублей. Выбраны строители и для ремонтов на объектах спорта, последние контракты будут заключены в марте-апреле. В этом году эти работы обойдутся бюджету в 78,7 млн.рублей. На них планируется закончить начатый прошлый летом ремонт фасада кайерканского плавательного бассейна. Тогда успели выполнить только штукатурные работы, ожидается, что летом-2020 фасад обновят полностью. Планируются ремонты и в других спортучреждениях города: в БОКМО заменят кровлю (за 17,5 млн. рублей), которая не ремонтировалась с момента строительства здания; в СК «Талнах» - спортивный зал, который получит современное покрытие. - Также будет вновь заасфальтирована площадь перед кайерканским Дворцом спорта. Асфальтировку проводили при строительстве Ледового дворца, сейчас там образовались провалы, которые надо устранить. Эта площадь используется для проведения крупных городских праздников, на ней размещается сцена, так что она должна соответствовать нормативам, - отметил собеседник. Продолжатся работы и в Норильском центре безопасности движения (НЦБД): напомним, прошлым летом здесь окрасили фасад, теперь строители проведут ремонт санузлов здания. В числе прочих работ – обновление цокольной забирки и входной группы Молодёжного центра в Кайеркане, а также замена систем охранопожарной сигнализации в пяти объектах социальной инфраструктуры. Фото Ирины Яринской

Просмотров:97 В детских садах № 3, 5 (второй корпус), 71, 73 и 90 планируются комплексные работы, связанные с устранением нарушений по требованию Госпожнадзора. Ремонт коснётся лестничных клеток, коридоров и других крупных общих помещений. Ожидается, что завершатся работы в будущем году, пояснил Дмитрий Самородов, начальник УКРиС. Какие детсады примут новых временных воспитанников, сейчас решается в управлении общего и дошкольного образования администрации Норильска.Также в планах на год – ремонты в школах города, которые должны быть закончены к 1 сентября. Всего же в шести образовательных учреждениях города заменят сети инженерно-технического обеспечения (отопление, водоснабжение, водоотведения), в трёх пройдёт ремонт фасадов и крылец зданий; в четырёх – заменят окна; в пяти отремонтируют кровли; в шести школах – крыльца. Также предусмотрены работы по приведению температурного режима в холодных чердачных помещениях к нормативным показателям, а также текущие ремонты, такие как устройство покрытия на детской игровой площадке; монтаж тёплого пола в группах; ремонт бассейна и т. д.На лето запланирован и большой объём асфальтировки территорий 10 детсадов и школ. Ещё для двух зданий будет разработана проектно-сметная документация на ремонты будущего лета (второй корпус детсада №14 «Олененок» и школа №30)- Также продолжается реконструкция детского сада на ул. Московской, 18, которую мы хотим закончить в этом году. И планируем в этом году начать проектно-сметную документацию по гимназии №4. Решено, что она будет реконструирована, а не выстроена заново. Площадь территории школы недостаточна для строительства нового здания по современным требованиям. Они предполагают наличие парковочных мест, зон отдыха, спортплощадок. У нас только 0,8 га, а требуется 3,5 га. ПСД будет готовиться до конца года, после прохождения госэкспертизы будут заложены деньги в городской бюджет, и только после этого можно приступать к реконструкции. По опыту прошлых объектов она занимает не меньше 2,5 лет в зависимости от конструктивных особенностей здания, - пояснил Дмитрий Самородов.Сегодня определены подрядчики на все виды работ, со многими УКРиС уже работал прежде. Всего же на все ремонты в садах и школах города в этом году планируется потратить 408,7 млн. рублей.Выбраны строители и для ремонтов на объектах спорта, последние контракты будут заключены в марте-апреле. В этом году эти работы обойдутся бюджету в 78,7 млн.рублей.На них планируется закончить начатый прошлый летом ремонт фасада кайерканского плавательного бассейна. Тогда успели выполнить только штукатурные работы, ожидается, что летом-2020 фасад обновят полностью.Планируются ремонты и в других спортучреждениях города: в БОКМО заменят кровлю (за 17,5 млн. рублей), которая не ремонтировалась с момента строительства здания; в СК «Талнах» - спортивный зал, который получит современное покрытие.- Также будет вновь заасфальтирована площадь перед кайерканским Дворцом спорта. Асфальтировку проводили при строительстве Ледового дворца, сейчас там образовались провалы, которые надо устранить. Эта площадь используется для проведения крупных городских праздников, на ней размещается сцена, так что она должна соответствовать нормативам, - отметил собеседник.Продолжатся работы и в Норильском центре безопасности движения (НЦБД): напомним, прошлым летом здесь окрасили фасад, теперь строители проведут ремонт санузлов здания.В числе прочих работ – обновление цокольной забирки и входной группы Молодёжного центра в Кайеркане, а также замена систем охранопожарной сигнализации в пяти объектах социальной инфраструктуры.Фото Ирины Яринской