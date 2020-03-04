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4 марта 2020, 16:59



Юные норильчане стали победителями международного конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей».

Конкурс проводился Национальной ассоциацией центров охраны труда при поддержке Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты РФ. Его цель - формирование внимательного отношения подрастающего поколения к вопросам безопасности труда и сохранения здоровья, развития творческих способностей и любознательности у детей, а также привлечения внимания детей к профессиям технической сферы. На конкурс поступило около 1000 рисунков детей и подростков Красноярского края. На участие в международном этапе отобрали 170 рисунков, из них 30 выполнены норильчанами. По итогам конкурса дипломами победителей награждены 8-летняя Ксения Бочарова (Норильский обеспечивающий комплекс), 12-летний Дмитрий Вагнер из норильской школы-интерната, София Гладкая и Андрей Житченко из детского сада № 99 «Топ–Топ», Андрей Кичиков из детсада № 4 «Колокольчик» и Эльмира Мамедова из детского сада № 92 «Облачко».

Просмотров:97 Конкурс проводился Национальной ассоциацией центров охраны труда при поддержке Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты РФ. Его цель - формирование внимательного отношения подрастающего поколения к вопросам безопасности труда и сохранения здоровья, развития творческих способностей и любознательности у детей, а также привлечения внимания детей к профессиям технической сферы.На конкурс поступило около 1000 рисунков детей и подростков Красноярского края. На участие в международном этапе отобрали 170 рисунков, из них 30 выполнены норильчанами.По итогам конкурса дипломами победителей награждены 8-летняя Ксения Бочарова (Норильский обеспечивающий комплекс), 12-летний Дмитрий Вагнер из норильской школы-интерната, София Гладкая и Андрей Житченко из детского сада № 99 «Топ–Топ», Андрей Кичиков из детсада № 4 «Колокольчик» и Эльмира Мамедова из детского сада № 92 «Облачко».