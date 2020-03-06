Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42763

6 марта 2020, 12:04



Норильск приглашает на работу специалистов сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Приехавшим специалистам гарантируют служебное жильё, оплату расходов, связанных с переездом, а также место для детей в детском саду. Кроме того, администрация выплатит единовременную материальную помощь в зависимости от наличия у специалиста квалификационной категории или специальности: 150 тыс. руб. - среднему медицинскому персоналу; 300 тыс. рублей – педагогам и научным сотрудникам, профессорам-педагогам, имеющим ученую степень кандидата (доктора) наук, инструкторам-методистам по адаптивной физкультуре; 500 тыс. рублей – врачам. Подробнее можно узнать на сайте norilsk-city.ru либо обратившись в управление по персоналу администрации города по телефону 43-71-30 (доб. 1173, 1174, 1175, 1176). Фото из архива "Заполярной Правды"

Просмотров:297 В городе действует муниципальная программа по привлечению специалистов, обладающих дефицитными специальностями. Программа направлена на восполнение необходимыми кадрами сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта.Приехавшим специалистам гарантируют служебное жильё, оплату расходов, связанных с переездом, а также место для детей в детском саду. Кроме того, администрация выплатит единовременную материальную помощь в зависимости от наличия у специалиста квалификационной категории или специальности: 150 тыс. руб. - среднему медицинскому персоналу; 300 тыс. рублей – педагогам и научным сотрудникам, профессорам-педагогам, имеющим ученую степень кандидата (доктора) наук, инструкторам-методистам по адаптивной физкультуре; 500 тыс. рублей – врачам.Подробнее можно узнать на сайте norilsk-city.ru либо обратившись в управление по персоналу администрации города по телефону 43-71-30 (доб. 1173, 1174, 1175, 1176).Фото из архива "Заполярной Правды"