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6 марта 2020, 12:05



Норильчанка захотела купить жильё за границей и стала жертвой мошенников.

«Связалась с продавцом, который пояснил ей, что находится в Хабаровске и для того, чтобы прилететь и показать ей квартиру, он должен убедиться, что у нее есть деньги, для этого он попросил заявительницу перевести через одну из платежных систем денежные средства своему мужу, а ему показать чек. Женщина перевела почти 754 тысячи рублей, после чего злоумышленник воспользовался данными на чеке и похитил все деньги», — пояснили в полиции. Мошенник после этого перестал выходить на связь, сейчас его личность устанавливается. По факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Фото Владимира Макушкина

Просмотров:305 Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, 47-летняя женщина хотела купить квартиру в одной из стран ближнего зарубежья. В интернете она нашла объявление о продаже жилья.«Связалась с продавцом, который пояснил ей, что находится в Хабаровске и для того, чтобы прилететь и показать ей квартиру, он должен убедиться, что у нее есть деньги, для этого он попросил заявительницу перевести через одну из платежных систем денежные средства своему мужу, а ему показать чек. Женщина перевела почти 754 тысячи рублей, после чего злоумышленник воспользовался данными на чеке и похитил все деньги», — пояснили в полиции.Мошенник после этого перестал выходить на связь, сейчас его личность устанавливается. По факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».Фото Владимира Макушкина