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6 марта 2020, 12:06



Прокурором Норильска стал Владимир Большунов.

За время своей трудовой деятельности занимал различные должности в прокуратуре Заельцовского района Новосибирска, прокуратуре Новосибирской области, в Следственном комитете по Сибирскому федеральному округу, управлении Генеральной прокуратуры РФ в СФО. Напомним, бывший исполняющий обязанности прокурора Норильска Хаваж Гутаев под арестом. Его задержали в декабре по подозрению в получении взятки.

Просмотров:294 38-летний старший советник юстиции Владимир Большунов назначен на должность прокурора Норильска приказом Генпрокуратуры РФ. До этого он пять лет руководил прокуратурой Кировского района Новосибирска. Холост, детей не имеет.За время своей трудовой деятельности занимал различные должности в прокуратуре Заельцовского района Новосибирска, прокуратуре Новосибирской области, в Следственном комитете по Сибирскому федеральному округу, управлении Генеральной прокуратуры РФ в СФО.Напомним, бывший исполняющий обязанности прокурора Норильска Хаваж Гутаев под арестом. Его задержали в декабре по подозрению в получении взятки.