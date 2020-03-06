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6 марта 2020, 12:07



Зампрокурора края Виталий Степанов проведёт в Норильске приём граждан.

Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, необходимо предоставить письменное заявление. В случае если это уже не первое обращение в органы государственной власти или местного самоуправления, необходимо приобщить к заявлению копии полученных ранее ответов.

Просмотров:292 Встреча с норильчанами состоится 11 марта с 14.00 до 17.00 в помещении прокуратуры Норильска по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский, 12.Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, необходимо предоставить письменное заявление. В случае если это уже не первое обращение в органы государственной власти или местного самоуправления, необходимо приобщить к заявлению копии полученных ранее ответов.