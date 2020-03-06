Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42767

6 марта 2020, 12:08



В правительстве Красноярского края создана рабочая группа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

В настоящий момент на территории России заболевания коронавирусной инфекции диагностированы у семи человек, в Красноярском крае случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано, сообщается на официальном портале региона. В конце января по поручениям министерства здравоохранения России и Роспотребнадзора был утверждён региональный план организационных санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения в Красноярском крае новой вирусной инфекции. Введён ежедневный мониторинг резерва лекарственных препаратов и расходных материалов в медицинских организациях и аптечной сети. Обеспечен двухнедельный неснижаемый запас лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. На случай необходимости определены маршруты транспортировки пациентов из аэропорта Красноярска в инфекционные стационары. Для перевозки больных в крае имеются транспортные изолирующие комплекты. На базе одного из медицинских учреждений края развернут полностью автономный лечебный комплекс, который, если потребуется, может принять пациентов с новой вирусной инфекцией. Для представителей медицинских организаций края проходят ежедневные обучающие вебинары научно-медицинских центров Минздрава России. В конце февраля введён ежедневный мониторинг, предусматривающий сбор информации о ситуации с новой вирусной инфекцией в крае два раза в день. Во всех медицинских организациях края проводится оценка готовности к эффективным действиям в случае выявления больного с подозрением на новую вирусную инфекцию, проверяются схемы оповещения и резерв лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты, приборов ИВЛ, пульсоксиметров. Также с медицинскими работниками проводятся учения с вводом условного больного и его транспортировкой в медучреждение. Фото Ирины Яринской

Просмотров:281 Совещательный орган, который возглавил заместитель председателя правительства Алексей Подкорытов, в соответствии с оперативной ситуацией и складывающейся эпидемиологической обстановкой будет выполнять необходимое межведомственное взаимодействие.В настоящий момент на территории России заболевания коронавирусной инфекции диагностированы у семи человек, в Красноярском крае случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано, сообщается на официальном портале региона.В конце января по поручениям министерства здравоохранения России и Роспотребнадзора был утверждён региональный план организационных санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения в Красноярском крае новой вирусной инфекции. Введён ежедневный мониторинг резерва лекарственных препаратов и расходных материалов в медицинских организациях и аптечной сети. Обеспечен двухнедельный неснижаемый запас лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.На случай необходимости определены маршруты транспортировки пациентов из аэропорта Красноярска в инфекционные стационары. Для перевозки больных в крае имеются транспортные изолирующие комплекты. На базе одного из медицинских учреждений края развернут полностью автономный лечебный комплекс, который, если потребуется, может принять пациентов с новой вирусной инфекцией. Для представителей медицинских организаций края проходят ежедневные обучающие вебинары научно-медицинских центров Минздрава России.В конце февраля введён ежедневный мониторинг, предусматривающий сбор информации о ситуации с новой вирусной инфекцией в крае два раза в день. Во всех медицинских организациях края проводится оценка готовности к эффективным действиям в случае выявления больного с подозрением на новую вирусную инфекцию, проверяются схемы оповещения и резерв лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты, приборов ИВЛ, пульсоксиметров. Также с медицинскими работниками проводятся учения с вводом условного больного и его транспортировкой в медучреждение.Фото Ирины Яринской