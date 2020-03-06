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6 марта 2020, 12:19



Создавать собственные мультипликационные миры теперь могут ребята из Талнаха.

В культурно-досуговом центре им. В. Высоцкого открылось мультпространство «Каникулы». В 2018 году этот социальный проект выиграл конкурс в рамках программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». По признанию директора центра Анны Логачевой, подобная творческая практика повсеместно распространена в Красноярске. Впервые возможность окунуться в мир мультипликации представилась жителям района в январе этого года на фестивале «Мультистории на каникулах». На праздничных выходных провели мастер-классы по созданию анимационных фильмов для родителей с детьми и для педагогов. «Как показала практика, это интересно даже взрослым. Они вместе с ребятами лепили персонажей, снимали на камеру, занимались монтажом, озвучкой и видели свой результат. Это делает отношение родителей и детей ближе и теплее», - отметила Анна Логачева. Преподаватель мультстудии Анна Горбанева рассказывает, что воспитанники изучают самые разнообразные техники: пластилиновая, меловая, рисованная, кукольная, сыпучая. На самом деле технику можно придумать любую, хоть из конструктора LEGO. «Мы стараемся, чтобы все дети были максимально самостоятельны и индивидуальны, - признаётся Анна Горбанева, - чтобы всё делалось своими руками. Мы помимо техник изучаем историю возникновения анимации и базовые функции профессиональной программы для монтажа». В процессе такого коллективного творчества у ребят формируется навык работы в команде, развиваются логическое мышление и пространственное воображение, мелкая моторика рук, глазомер, художественный вкус и компьютерная грамотность. Сейчас занятия в мультстудии проводятся два раза в неделю, по выходным, две группы детей по 10-15 человек от 7 до 14 лет. Занятия платные. Фото Ирины Яринской

Просмотров:308 В культурно-досуговом центре им. В. Высоцкого открылось мультпространство «Каникулы». В 2018 году этот социальный проект выиграл конкурс в рамках программы «Норникеля» «Мир новых возможностей».По признанию директора центра Анны Логачевой, подобная творческая практика повсеместно распространена в Красноярске. Впервые возможность окунуться в мир мультипликации представилась жителям района в январе этого года на фестивале «Мультистории на каникулах». На праздничных выходных провели мастер-классы по созданию анимационных фильмов для родителей с детьми и для педагогов. «Как показала практика, это интересно даже взрослым. Они вместе с ребятами лепили персонажей, снимали на камеру, занимались монтажом, озвучкой и видели свой результат. Это делает отношение родителей и детей ближе и теплее», - отметила Анна Логачева.Преподаватель мультстудии Анна Горбанева рассказывает, что воспитанники изучают самые разнообразные техники: пластилиновая, меловая, рисованная, кукольная, сыпучая. На самом деле технику можно придумать любую, хоть из конструктора LEGO. «Мы стараемся, чтобы все дети были максимально самостоятельны и индивидуальны, - признаётся Анна Горбанева, - чтобы всё делалось своими руками. Мы помимо техник изучаем историю возникновения анимации и базовые функции профессиональной программы для монтажа». В процессе такого коллективного творчества у ребят формируется навык работы в команде, развиваются логическое мышление и пространственное воображение, мелкая моторика рук, глазомер, художественный вкус и компьютерная грамотность.Сейчас занятия в мультстудии проводятся два раза в неделю, по выходным, две группы детей по 10-15 человек от 7 до 14 лет. Занятия платные.Фото Ирины Яринской