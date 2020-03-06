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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:06 Фонд развития моногородов приглашает молодёжь из моногородов принять участие в Международном конкурсе «Послы Победы».
16:59 Адвокат хотел подкупить замначальника полиции, чтобы тот замял проверку в отношении его клиента.
15:08 Сегодня в театре премьера. Знаменитые похождения великого комбинатора зрителю представляет режиссёр Яков Ломкин.
15:04 Внесены изменения в правила эксплуатации беспилотников.
14:38 Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.
13:19 В 15-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» сыграет с действующим чемпионом - «Тюменью». Представляем соперника норильчан.
13:18 Весенняя «Подарошная» приглашает норильчан посетить благотворительную ярмарку изделий ручной работы.
13:15 Норильские дети - за безопасную дорогу!
13:13 Юрий Захаринский получил удостоверение кандидата в депутаты Законодательного собрания Красноярского края.
12:47 Фестиваль швейцарской культуры пройдёт в Норильске 10-13 марта.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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