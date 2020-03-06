Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42769

6 марта 2020, 12:43



Планы «Норникеля» в области транспорта и логистики Арктики нашли поддержку в федеральных структурах.

Компания «Норникель» владеет собственным флотом морских и речных судов, терминалами в портах Мурманск и Дудинка. Это позволяет ей решать не только собственные производственные задачи, но и обеспечивать территории грузами в рамках государственной программы северного завоза, что делает логистический комплекс «Норникеля» важным элементом жизни Арктической зоны России. До 2030 года «Норникель» готов вложить в развитие транспортных и логистических арктических проектов 84 млрд рублей. Речь идёт о приобретении новых линейного и портового ледоколов, развитии портовой инфраструктуры. В случае с обновлением инфраструктуры морских терминалов возможно софинансирование из бюджета. Не исключено использование и других инструментов господдержки, утверждает интернет-ресурс Russian business guide.

Просмотров:314 Теперь компания может рассчитывать на субсидирование процентной ставки по кредитам и лизингу на строительство судов.Компания «Норникель» владеет собственным флотом морских и речных судов, терминалами в портах Мурманск и Дудинка. Это позволяет ей решать не только собственные производственные задачи, но и обеспечивать территории грузами в рамках государственной программы северного завоза, что делает логистический комплекс «Норникеля» важным элементом жизни Арктической зоны России. До 2030 года «Норникель» готов вложить в развитие транспортных и логистических арктических проектов 84 млрд рублей. Речь идёт о приобретении новых линейного и портового ледоколов, развитии портовой инфраструктуры.В случае с обновлением инфраструктуры морских терминалов возможно софинансирование из бюджета. Не исключено использование и других инструментов господдержки, утверждает интернет-ресурс Russian business guide.