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6 марта 2020, 12:45



Интернет - в глубинку края. Власти намерены к концу 2021 года подключить к широкополосному интернету все государственные учреждения, школы и объекты медицины в районах Крайнего Севера.

В большинстве арктических посёлков Красноярского края нет не только широкополосного интернета, но и мобильной связи. Это связанно со сложными географическими и климатическими условиями в красноярской Арктике. В этом году в рамках пилотного проекта в таймырском посёлке Усть-Авам и эвенкийском Ессей, где большинство жителей - представители коренных малочисленных народов Севера, будет впервые подключена сотовая связь. Там построят антенно-мачтовые сооружения, которые позволят обеспечить эти населённые пункты связью. По словам Николая Распопина, в 2019 году было подключено порядка 500 объектов, в этом году намечается подключить более 700 учреждений, завершить работу планируется в 2021 году. Таким образом к концу 2021 года все государственные учреждения края будут подключены к высокоскоростным каналам связи. Министр отметил, что в рамках проекта будут создаваться опорные пункты обработки данных, которые позволят развивать государственные цифровые сервисы. Как сообщал ТАСС, инвестиции в Красноярском крае в этот проект до конца 2021 года составят более двух млрд рублей. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:289 Об этом сообщил министр цифрового развития края Николай Распопин на региональном этапе всероссийского Open Innovations Startup Tour.В большинстве арктических посёлков Красноярского края нет не только широкополосного интернета, но и мобильной связи. Это связанно со сложными географическими и климатическими условиями в красноярской Арктике. В этом году в рамках пилотного проекта в таймырском посёлке Усть-Авам и эвенкийском Ессей, где большинство жителей - представители коренных малочисленных народов Севера, будет впервые подключена сотовая связь. Там построят антенно-мачтовые сооружения, которые позволят обеспечить эти населённые пункты связью.По словам Николая Распопина, в 2019 году было подключено порядка 500 объектов, в этом году намечается подключить более 700 учреждений, завершить работу планируется в 2021 году. Таким образом к концу 2021 года все государственные учреждения края будут подключены к высокоскоростным каналам связи.Министр отметил, что в рамках проекта будут создаваться опорные пункты обработки данных, которые позволят развивать государственные цифровые сервисы. Как сообщал ТАСС, инвестиции в Красноярском крае в этот проект до конца 2021 года составят более двух млрд рублей.Фото Дениса Кожевникова