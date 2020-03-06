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6 марта 2020, 12:45

Более 300 норильчан получили помощь в рамках акции «Февраль добрых дел».


Благотворительный марафон проводится в Норильске ежегодно. Его организатор - Комплексный центр социального обслуживания населения. В этот раз в течение месяца на телефон 37-27-51 поступило 256 звонков от жителей города, которые готовы чем-либо помочь.
В рамках марафона удалось помочь 312 нуждающимся гражданам, что почти на сотню больше, чем год назад. Среди тех, кому требовалась помощь, были пожилые люди, инвалиды, дети-сироты, многодетные и неполные семьи, а также малообеспеченные граждане и «погорельцы». Им были переданы постельные принадлежности, одежда и обувь, предметы быта (посуда, шторы, скатерти, полотенца), бытовая техника (чайники, утюги, электроплиты, холодильники, телевизоры, стиральные машины, фены для волос, телефоны, электрические мясорубки, машинки для стрижки волос), мебель (диваны, кресла, комоды, столы, стулья), строительные материалы (обои, потолочная плитка, кисти, краски для пола, розетки, выключатели). Также нуждающиеся горожане получили от неравнодушных норильчан средства реабилитации (инвалидные коляски, костыли, трости), настольные игры и канцелярские товары, санитарно-гигиенические средства и средства бытовой химии, продукты питания и даже билеты в театр, кино и на концерты.
Кроме того, норильчане помогли некоторым благополучателям отремонтировать мебель, заменить розетки, перевезти мебель, вынести крупногабаритный мусор и многое другое.
Сотрудники комплексного центра благодарят горожан, откликнувшихся на призыв о помощи. Среди них были работники муниципальных, краевых, федеральных учреждений и организаций, предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и просто неравнодушные люди.
Фото Владимира Макушкина
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